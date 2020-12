El fútbol inglés está "consternado y entristecido" tras el abucheo al Black Lives Matter

Este sábado la Championship ha sido testigo de un abucheo por parte de los aficionados en la grada en durante el partido entre el Millwall y el Derby County. ¿La razón? Los jugadores se arrodillaron para oponerse al racismo como gesto de apoyo al movimiento 'Black Lives Matter' antes del partido entre ambos equipos de la segunda división inglesa.

El club Millwall ha publicado que se siente "consternado y entristecido" tras haber protagonizado "los eventos que estropearon el partido del sábado", refiriéndose así al abucheo por parte de la afición. El equipo inglés ha asegurado que va a tratar el asunto con la organización Kick It Out, la cual lucha contra el racismo en el fútbol.

El comportamiento de los hinchas ha sido condenado por parte de la Federación de Fútbol de Inglaterra (FA) y Kick it Out. Desde el club local, han insistido, con indignación en sus palabras, que el Millwall "ha trabajado incansablemente en los últimos meses para prepararse para el regreso de la afición. Lo que debería haber sido una ocasión positiva y emocionante quedó completamente eclipsada, para gran decepción y disgusto de quienes han contribuido a esos esfuerzos. Lo sienten los jugadores y todos los miembros del club, que no permitirá que su buen trabajo sea en vano".

Unas 2.000 personas fueron las que pudieron acudir al campo, el cual no era pisado por hinchas desde marzo debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Desde el mundo del fútbol inglés este hecho ha sido muy criticado e incluso los propios jugadores del Millwall han publicado un comunicado en el que aseguran que continuarán realizando este gesto a favor del movimiento 'Black Lives Matter' antes de cada encuentro.

Colin Kazim-Richards, jugador del Derby County, ha calificado lo ocurrido de "absoluta desgracia", lo cual le ha permitido reafirmarse en decir que "estos son la clase de actos por los que lucho". Por su parte, Sanjay Bhandari, presidente de Kick It Out, alabó la actuación de los jugadores, ya que consideró que "desafiar el odio mostrado por algunos fanáticos demuestra que los jugadores tienen razón al seguir enfrentándose a la discriminación, ya sea por arrodillarse o expresarse".