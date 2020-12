Ábalos, sobre el rey emérito: "Lo importante es que no haya diferencias, se trate de quien se trate"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que desconoce la situación tributaria del rey emérito, Juan Carlos I. "Las relaciones de los contribuyentes con la Agencia Tributaria, en principio, no son conocidas. Desde luego, yo no las conozco", ha declarado en TVE.

Después de que el rey Juan Carlos haya presentado una propuesta a Hacienda para una regularización fiscal, según ha avanzado El País, las palabras del ministro Ábalos suponen el primer pronunciamiento del Gobierno sobre este asunto.

"No vamos a entrar en si es o no una buena noticia. Lo mejor es que no hubiera ocurrido. Ante la opción que ha asumido, la Agencia Tributaria establecerá sus procedimientos de investigación. Hacienda ya determinará lo que tenga que determinar. Lo importante es que en este caos no haya ninguna diferencia, se trate de quien se trate", ha añadido

"Cada vez nuestra democracia merece mayor calidad, hay que tener mayor transparencia y mayor rendición de cuentas. Efectivamente la demanda ciudadana hoy no es la misma que la de otros años, es más exigente, porque tiene más cultura democrática", y todas las instituciones tienen que ser más sensibles a ella".

Investigación de Hacienda

Carlos Cruzado, presidente de Gestha, la Asociación de Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, ha explicado en 'Hora 14 fin de semana' que "si esto se ha llevado a cabo, se está reconociendo que en el correspondiente ejercicio en el que se incluye esta cuantía con un incremento, no se había reflejado correctamente esta parte" cuando se le ha preguntado si este pago supone el reconocimiento de que se ha defraudado a Hacienda.

El presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda también ha respondido a si estas regularizaciones son voluntarias o si la Agencia Tributaria ya había abierto investigaciones. "Lo normal es que la Agencia Tributaria hubiera abierto esas investigaciones porque había indicios de fraude fiscal", ha contestado.