Lo que hay detrás de la cena de la vergüenza: las jugadoras creen que Martín Presa no quiere fútbol femenino

Un par de sándwiches de pavo y dos manzanas no parece una cena ni suficiente ni digna para un deportista que acaba de realizar un gran esfuerzo físico. Sin embargo, fue la que proporcionó el Rayo Vallecano a sus jugadoras el pasado sábado tras el partido contra el Levante de la Primera Iberdrola, la máxima categoría del fútbol femenino español.

No es la única queja que tienen las jugadoras vallecanas que también lamentan problemas para tener campo entrenar, malos horarios de entrenamientos, retrasos en los pagos, que no siempre llegan completos, dificultad para hacer fichajes, etc.

Esta mañana las capitanas y la dirección deportiva se han reunido ante la insostenible situación del primer equipo femenino

Tal y como ha informado Sonia Lus, la Cadena SER ha pulsado el sentimiento dentro del vestuario. Aseguran que el presidente Martín Presa no quiere la sección y que no hace más que poner palos en la rueda para que desaparezca del mapa. Además, sienten que está dejando morir al equipo femenino poco a poco a pesar de los esfuerzos de jugadoras y cuerpo técnico. Lo único que piden las jugadores son unas condiciones mínimas para poder competir en la máxima categoría.