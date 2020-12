Una de las personas del fútbol cuyas opiniones generan mayor controversia, Jorge Jesús, se ha mojado en referencia a lo sucedido este martes en el PSG - Basaksehir. El partido fue suspendido, después de que el cuarto árbitro identificase a Webó como "el negro", cuando tuvo que decirle al árbitro quién había protestado en el banquillo.

Sobre ello, el entrenador del Benfica ha dicho: "No sé muy bien lo que pasó y lo que se dijo, pero hoy el racismo está muy de moda. Como ciudadano tengo derecho a pensar a mi manera y tener una opinión concreta cuando sepa lo que sucedió en ese momento".

"Hoy cualquier cosa que se pueda decir contra un negro es siempre signo de racismo, y eso mismo contra un blanco ya no lo es. Es una ola que se está implantando en el mundo. Pero tal vez hubo racismo porque no sé qué le dijeron a ese entrenador", ha añadido.

“Está muito na moda isso do racismo. Hoje, qualquer coisa que se possa dizer, contra um negro, é sempre sinal de racismo. Se for contra um branco, já não é sinal de racismo.”



Jorge Jesus.



(🎥 TVI) pic.twitter.com/sLrUeLosxr — Planeta do Futebol 🌍 (@futebol_info) December 9, 2020

La llamada de Coltescu

Familiares del cuarto árbitro, Sebastian Coltescu hacen alusión a una llamada tras el partido en la que este les dijo: "Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista. Eso espero". Así lo ha recogido el medio rumano Prosport.

El partido se reanudará este miércoles a las 18:55 con un nuevo cuerpo árbitral, tal y como exigió el Basaksehir turco.