"No tiene las condiciones físicas ni tácticas": el Benfica devuelve a Todibo al Barcelona

"Todibo no estará. No tiene condiciones físicas ni tácticas. No ha trabajado con el equipo. No es uno de los jugadores en los que estoy pensando". Así de rotundo se mostró Jorge Jesús, técnico del Benfica. El central francés ni siquiera ha debutado con el equipo portugués tras arrastrar varias molestias.

Era principios de octubre cuando el Barça anunciaba el acuerdo con el Benfica portugués para cederle durante las dos próximas temporadas. El defensa francés Jean-Clair Todibo pasaba a formar parte del equipo portugués. “El equipo luso se hará cargo de la ficha del jugador y será cedido por dos millones de euros, con una opción de compra de 20 millones de euros”, aseguraban.

Todibo fue fichado en el mercado invernal de la temporada 2018-2019, pero apenas ha tenido oportunidades hasta el momento en el equipo blaugrana, y en la mitad de la pasada campaña ya fue cedido al Schalke 04 alemán.

El francés era una de las opciones para sustituir la baja de larga duración de Piqué. Ahora, sin quererlo, se va a encontrar con el jugador, sí o sí.

Todibo, en su presentación con el Benfica / GETTY IMAGES

El técnico luso dijo en rueda de prensa que ya no contaba con él: “Todibo no estará ante el Standard. No tiene condiciones físicas ni tácticas. No ha trabajado con el equipo. No es uno de los jugadores en los que estoy pensando".

Mientras el jugador se recupera de sus problemas físicos, el técnico parece que ha sentenciado al futbolista.

El Barça, en horas bajas

El FC Barcelona perdió este martes ante la Juventus (0-3) en el Camp Nou y cedió, con este resultado abultado, el liderato al equipo italiano en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, por lo que pasará a octavos de final como no cabeza de serie pese a tener todo de cara para seguir en lo más alto del Grupo G.