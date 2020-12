Paco León causa revuelo en Twitter por llamar arte a un espectáculo en el que "se usa el ano"

Paco León e Instagram no se entienden o no se quieren entender. El actor suele poner a prueba a la red social compartiendo fotografías que pueden incumplir la política de uso de esta plataforma. Generalmente suelen ser imágenes en las que aparece desnudo y terminan siendo censuradas. En esta ocasión, sin embargo, el creador y director de 'Arde Madrid' se ha visto envuelto en una nueva polémica por un vídeo en el que sale gente semidesnuda y vestida con ropa de cuero. ¿La razón del conflicto? Los modelos de esta 'performance' lanzan rayos láser por el ano.

Instagram no ha tardado en capar la publicación y Paco León, que no suele quedarse callado, ha acudido a Twitter, donde no se censuran los contenidos más explícitos, para denunciar lo ocurrido y, de paso, poner un tema sobre la mesa de debate: "Me han quitado el post en Instagram. Me parecía interesantísimo el debate que ha provocado sobre los límites del arte y la performance... pero bueno. Voy a postear gatitos que gustan más", explica.

Me han quitado el post en instagram 😞 Me parecía interesantísimo el debate que ha provocado sobre los límites del arte y la performance... pero bueno. Voy a postear gatitos que gustan más. pic.twitter.com/dzptETVgJ8 — paco leon (@pacoleonbarrios) December 7, 2020

Las reacciones no han tardado en aparecer. "No creo que a esto se le pueda llamar ni arte, ni performance. Es una manera de llamar la atención bastante vulgar", ha escrito un usuario de la red social del pájaro azul, a lo que Paco le ha respondido: "¿Podrías determinar qué es arte y qué no es arte sólo viendo un fragmento de la obra? ¿No te parece arte porque se usa el ano y te parece vulgar?".

Han sido muchos más internautas los que han criticado a Paco León por denominar "arte" a ese tipo de espectáculo. Al final, el que fuera uno de los grandes protagonistas de 'Aida' ha terminado animando a todos sus detractores a que dejaran de seguirle en redes: "Bienvenidos sean los unfollows porque me encantaría que mis seguidores sean gente guay, abierta, divertida, respetuosa".