Ayuso, sobre la Cañada Real: "Para tener los Porsche ahí aparcados, bien; pero para pagar las facturas no"

Los cortes de luz que se están prodiciendo en la Cañada Real están afectando desde hace semanas a cientos de personas. El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha reprochado a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que no enfrente esta situación social. Sin embargo, para Ayuso el problema no se va a solucionar hasta que las mafias y la delincuencia no cesen sus actividades ilegales, a las que señala como causantes del problema del municipio.

Ayuso ha acusado a los individuos que realizan estos cultivos ilegales de marihuana: "para tener los Porsche ahí aparcados, bien; para pagar las facturas que es lo que está provocando esos cortes, no". El problema para la presidenta lo debe solucionar la Policía Nacional incautando estas plantaciones y tomando acciones legales que impidan que estas personas se enganchen ilegalmente al suministro eléctrico, y eso es una labor del Ejecutivo Central.

Ayuso reprocha a Podemos por"democratizar la delincuencia"

"Una cosa es criminalizar la pobreza, algo que nosotros no hacemos y otra cosa es democratizar la delincuencia" ha espetado a la portavoz de Podemos, Isa Serra, recordando que la Comunidad de Madrid está trabajando con un comisionado que trabaja allí todos los días y no temporalmente, como asegura que hace su formación, que va "con las pancartas allí donde hay temporalmente un problema y luego se olvidan". Ayuso ha indicado que antes de que termine el año más de 100 familias serán realojadas.

Además, la presidenta ha ironizado a la portavoz: "si para ustedes Otegi es un hombre de paz, estos delincuentes serán ingenieros agrónomos que estarán haciendo algún tipo de estudio ahí en la Cañada Real”, ya que para ella el foco del problema no es social, sino "una cuestión de orden público y de seguridad para que no se vulneren los derechos".

Para Podemos el problema es la especulación de la zona

Sin embargo, para Serra estos cortes de la luz están afectando a 4.000 personas, de ellos la mitad niños, que tienen problemas para ducharse con agua caliente, para lavar la ropa o encender un ordenador y sufren en esta época del año las consecuencias del frío. "Necesitan suministros para poder vivir. Necesitan luz para poder vivir", ha reclamado.

La portavoz de Podemos en Madrid ha indicado a la presidenta que el Pacto de la Cañada recoge la obligación de la adminstarción madrileña de "garantizar los suministros" pero ha criticado que no se hayan "dignado a reunirse" con las personas afectadas, un problema que tiene su origen en la xenofobia del Partido Popular: "Eso no pasaría en el centro de Madrid, ni en el barrio Salamanca".

Serra ha señalado además a la especulación como el problema y no a la delincuencia, reprochando al gobierno popular que esté generando esta situación para que se "revalorice la zona".