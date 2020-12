El zasca de Fernando Simón a 'The Lancet': "No he visto que ahora se haya hecho uno sobre Francia o Italia"

Además de analizar la evolución de la pandemia de COVID-19 en España, asegurando que la vacuna puede no llegar a tiempo de frenar la tercera ola provocada por la navidad, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha dado algunas explicaciones sobre la carta publicada esta semana en The Lancet, en la que defiende su gestión y critica los consecuencias de la politización en la gestión sanitaria.

Preguntado por qué ha elegido esta revista científica y por qué en este momento, Simón ha explicado que el texto, firmado por él y algunos de sus colaboradores, es una respuesta al editorial COVID-19 in Spain: a predictable storm?, publicado anteriormente por esta misma revista. Pero ha ido más allá.

"Nos llamó la atención que una revista científica hiciera un editorial específicamente sobre la situación en un país. No he visto que ahora se haya hecho uno sobre Francia, Inglaterra o Italia, cuando ahora mismo está situación incluso peor de lo que llegamos a estar nosotros. Creímos que era bueno mostrar la visión desde el lado de los que están todos los días metidos en el trabajo duro de controlar esta pandemia. Nos parece una carta muy correcta y muy educada", ha dicho.

En la respuesta de Simón a The Lancet, titulada COVID-19 in Spain: view from the eye of the storm, el director del CCAES asegura que "la politización y el desafortunado clima de confrontación que impregna a los diferentes sectores complica la comunicación eficaz sobre esta crisis y probablemente perjudique los esfuerzos de respuesta".