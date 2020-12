'Mask Singer' revela la identidad de su 'Cerdita' y se confirman los rumores

Antena 3 ha revelado este miércoles la identidad de su Cerdita en la sexta gala de Mask Singer. Y no, no era Bárbara Rey. A pesar de que todas las pistas indicaban que se trataba de la famosa actriz, entre ellas algunas como que está acostumbrada a codearse con la aristocracia o que ha recibido llamadas para participar en todo tipo de películas, ha resultado ser la presentadora Terelu Campos. Algo que ha pillado por sorpresa al jurado, quien no daba crédito ante la identidad de uno de los personajes más queridos de esta primera edición.

La gala comenzaba con la presentación de Eva González como investigadora invitada de la noche y con un primer duelo que enfrentaba al Caniche y a la Cerdita. Tras las actuaciones de una y otra, el público y el jurado del programa se decantaban por el Caniche y condenaban a la Cerdita, que había cantado el mítico Chas y aparezco a tu lado, a la ronda final. Esto nos llevaba a conocer nuevos detalles sobre la persona que estaba detrás del personaje, confundiendo todavía más a los investigadores.

Las pistas de la Cerdita

En la gala de presentación, la Cerdita se autoproclamaba la reina de la pocilga y del glitter. Tanto es así que hay quienes le llaman majestad, tal y como explicaba en su primera intervención. Por esa misma razón, y dada su condición real, el personaje detrás de la Cerdita explicaba que estaba acostumbrada a codearse con la aristocracia. Esto llevaba al jurado a pensar en la actriz Bárbara Rey, quien encajaba en la descripción del animal.

Una semana más tarde, la Cerdita reconocía haber protagonizado los sueños de muchos de sus compañeros. También que le encanta usar perfume y que ha recibido numerosas llamadas para participar en el mundo del cine. Una serie de pistas que llevaron al jurado a pensar en nombres como Eugenia Martinez de Irujo, Antonia Dell'Atte, Alaska y la propia Bárbara Rey. Sin embargo, y a pesar de que los rumores de Twitter apuntaban a Terelu Campos, el jurado no conseguía adivinar quién se encontraba bajo el disfraz.

Terelu Campos era la Cerdita de Mask Singer

En las siguientes galas, la Cerdita daba a conocer que le encantaba comer y que había practicado ballet en su juventud. Una serie de datos que llevaron a los investigadores a pensar en Tita Cervera, en Alaska y en Bárbara Rey. La semana pasada, y después de descubrir nuevas pistas relacionadas sobre su identidad, la investigadora invitada Vanesa Martín se convertía en la primera que apostaba por Terelu Campos.

Mientras tanto, el resto de investigadores seguían pensando en Bárbara Rey. Después de un duelo a tres bandas protagonizado por Catrina, Girasol y Camaleón, la audiencia decidía descubrir la identidad de la Cerdita. Tras quitarse el disfraz, y descubrir que se trataba de Terelu Campos, el jurado no daba crédito. Y es que, como ya pasara hace varias semanas con Pepe Navarro, los Javis trabajaron con la presentadora hace tan solo unos meses para la serie Paquita Salas.