La vacuna contra el coronavirus está en boca de todos. Para unos es objeto de deseo como mayor esperanza para una mejora sanitaria y vuelta a la normalidad. Para otros las cosas no son tan claras y la situación genera dudas.

Marc Gasol, flamante fichaje de Los Ángeles Lakers, fue preguntado en rueda de prensa si vería con buenos ojos recibir la vacuna para él y su familia. El pívot español, lejano a todo ápice de controversia sobre la eficacia de la vacuna, ha sido muy claro con su respuesta: "Creo que hay gente en este momento que necesita la vacuna más que nosotros”.

“Somos muy afortunados de estar en un entorno muy seguro. Estadísticamente, el virus no afecta tanto a un hombre de 35 años como a otras personas que están en mayor riesgo y son más vulnerables al virus. Así que yo preferiría que la vacuna llegue a las personas que más la necesitan en lugar de a nosotros. Eso es, para mí, sentido común", ha añadido.

La NBA, al igual que otras competiciones deportivas como las ligas europeas de fútbol, han sido objeto de las más masivas pruebas de coronavirus desde la llegada de los test.

En la actualidad, la NBA trabaja en ello y podría ser la primera gran competición en EEUU en recibir la vacuna para el uso generalizado de sus componentes.

No obstante, la principal competición de baloncesto sabe que no la idea de una vacuna generalizada no convence a todos. La NBA ha anunciado alrededor de 100 casos positivos desde el reinicio de la temporada el pasado verano. Casos, muchos de ellos, que poseen anticuerpos.

El Wall Street Journal estadounidense informó el pasado 6 de diciembre que hay funcionarios de salud que están a favor de la vacunación temprana de los atletas profesionales como ejemplo para demostrar al resto de la población su efectividad y seguridad.