La UEFA ha dado a conocer esta tarde los finalistas a los premios The Best, que premian al mejor jugador en competiciones europeas. Entre ellos están Robert Lewandowski, el gran favorito; Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, fieles a su cita con un nuevo galardón individual. Sin embargo hay alguien que ha pronunciado abiertamente su disconformidad respecto a estas tres nominaciones: Neymar Jr., el jugador del Paris Saint Germain.

El brasileño tras conocerse los tres finalistas puso un irónico tweet que decía lo siguiente: "Ya que no acierto con el futbol, me voy al baloncesto", publicó en su perfil de Twitter. Una reacción que tuvo rápidamente muchísimas interacciones y dos bandos claros: aquellos que apoyan al brasileño y no comprenden por qué no ha sido nominado, y los que piensan que Cristiano Ronaldo y Messi son justos finalistas, con un gran favorito como el polaco Robert Lewandowski.

Ja que no 🎾 não deu certo, partiu 🏀 — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

Las razones que le quitan la razón a Neymar

Los datos son favorables de manera clara tanto al jugador de la Juventus como al astro argentino del FC Barcelona. El parón de la Ligue 1 ha sido clave a la hora de decidir los finalistas, y entre otras cosas como las lesiones que ha provocado la irregularidad del brasileño, son los dos grandes lastres que han impedido la no nominación de Neymar Jr.

Los datos de lewandowski, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar Jr. Lewandowski: 47 partidos jugados / 55 goles / 10 asistencias Cristiano: 46 partidos jugados / 37 goles / 6 asistencias Messi: 44 partidos jugados / 31 goles / 27 asistencias Neymar: 27 partidos jugados / 19 goles / 12 asistencias

En una temporada en la que Lewandowski levantó la Champions League, Messi registró el récord de asistencias en una temporada y donde Cristiano Ronaldo ya tiene un gol por partido, y donde ha alcanzado los 750 en toda su carrera. Unos datos que no sonríen al brasileño, que se vio obligado a dejar de competir por la anulación de la liga francesa.

Poco más tarde, Neymar volvió a tuitear diciendo que quiere convertirse en 'gamer' tras dejar el baloncesto, en referencia al tuit anterior.

Los datos le quitan la razón a Neymar para estar entre los candidatos a The Best, donde la UEA premia el rendimiento en toda la temporada, sin embargo, no merece muchas dudas la buena temporada del brasileño. Junto a Mbappé llevaron al PSG a la final de la Champions frente al Bayern de Múnich. Sin embargo la apisonador dirigida por Hansi Flick, también nominado y principal favorito para el The Best en la categoría de entrenadores, no les dio opciones.