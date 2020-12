El Banco de España mejora ligeramente sus previsiones gracias a la vacuna del coronavirus

El inminente proceso de vacunación contra la covid-19 y el mejor comportamiento de la economía en el tercer trimestre hacen que el Banco de España mejore ligeramente sus previsiones económicas para este año y los próximos. Pero aún así, las nuevas previsiones contemplan que el PIB vuelva a caer en el último trimestre de este año y, en su escenario central, retrasan a mediados de 2023 la vuelta a los niveles previos a la pandemia. Además, prevén efectos duraderos sobre el empleo que mantendrán la tasa de paro por encima del 14% en los próximos tres años.

Ante la incertidumbre sobre cómo de rápido será el proceso de vacunación en España, las nuevas previsiones del supervisor contemplan tres escenarios distintos en función de la existencia o no de rebotes de la pandemia, del impacto que tengan las restricciones para controlarlos sobre la actividad y del tiempo que se tarde en vacunar a la población. En función de esas variables, el PIB caerá este año entre un 10,7% y un 11,6%, según los cálculos de la entidad, que no descarta que, por efecto de la segunda ola, la economía vuelva a tasas negativas en el cuarto trimestre del año. De hecho, el escenario central contempla una reducción del 0,8% del PIB en el último trimestre que dejaría la caída en el conjunto de 2020 en el 11,1%. En todo caso, a diferencia de lo ocurrido en primavera, los autores del informe apuntan que el impacto de la segunda ola sobre la economía será menor en España que en otros países europeos.

El informe del Banco de España sostiene que la caída en 2020 "iría seguida de una recuperación relativamente intensa en los tres años posteriores, aunque la crisis dejaría efectos persistentes sobre los niveles de actividad". A la hora de traducirlo a números, la fuerza de este rebote es muy distinta en cada uno de los tres escenarios que contemplan las previsiones.

En el supuesto central, el supervisor cifra en un 6,8% el crecimiento del PIB el año que viene, incorporando el efecto que tendrán las ayudas europeas en la recuperación. En 2022, la aceleración de la economía seguiría siendo notable con un alza del 4,2%. Si los ritmos de la vacunación se aceleran y no se aplican restricciones fuertes, el Banco de España contempla la posibilidad de que el rebote el año que viene llegue a ser del 8,6% y en 2022 del 4,8%. Pero el informe no descarta que ocurra lo contrario y la recuperación sea más débil debido a que la vacunación no sea tan rápida. En ese caso, el PIB crecería el año que viene un 4,2% seguido de otro aumento del 3,9% en 2022.

Con estas previsiones, el Banco de España contempla que "la recuperación del nivel del PIB previo al Covid-19 no se produzca hasta mediados de 2023 en el escenario central". Pero en el supuesto más severo, la economía española seguiría a principios de 2024 por debajo de los niveles que tenía en 2019. En cambio

El empleo tardará más en recuperarse

Como en crisis anteriores, el mayor impacto económico de la pandemia lo sufrirá el mercado laboral. La tasa de paro, según las previsiones del Banco de España, crecerá este año 2020 hasta situarse alrededor del 16% y seguirá subiendo durante la primera mitad del año que viene. El informe afirma que "el comienzo del descenso no impediría que, en el promedio del próximo año, se registre un aumento con respecto a 2020 en todos los escenarios considerados"

Los economistas del Banco de España no descartan "fenómenos de histéresis en el mercado de trabajo", es decir, que la tasa de paro se mantenga alta pese a que la causa de su aumento ya haya desaparecido. Y los números que acompañan confirman esta posibilidad ya que la tasa de paro probablemente seguirá en 2023 por encima de la que tenía España a finales de 2019. En el mejor de los casos, estará en el 12,6% y en el peor seguirá por encima del 17%.