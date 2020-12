Podemos difunde un vídeo con imágenes de la Casa Real al ritmo de la banda sonora de 'Narcos'

Podemos ha difundido este jueves un vídeo a través de su cuenta de Twitter en el que muestra todo tipo de imágenes relacionadas la Casa Real a ritmo de la banda sonora de la serie Narcos. Un vídeo, bautizado como Monárquicos, que llega apenas unos días después de que el rey emérito, investigado por la Fiscalía del Supremo, presentara una declaración complementaria por un total de 678.393,72 euros en la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid.

Según explicaba su abogado Javier Sánchez Junco a través de una nota de prensa, este dinero ha salido íntegramente de la cuenta bancaria personal del empresario mexicano Allen Sangines quien, durante al menos tres años, ha ido regalando alrededor de 800.000 euros al rey emérito que nunca llegaron a ser declarados. Un nuevo escándalo que ha llevado a la formación morada a dedicarle un vídeo a la Casa Real.

Un repaso a la historia de la casa real al ritmo de Narcos

El vídeo comienza con la boda de los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía el 14 de mayo de 1962, quienes se acercan al altar bajo el son de la canción Tuyo, de Rodrigo Amarante. Una canción que pudimos ver en la serie Narcos, en la que se narra la historia del narcotraficante Pablo Escobar y los cárteles más famosos de países como Colombia y México. A continuación, la producción de Podemos al más puro estilo Netflix muestra al rey emérito aplaudiendo las palabras de Francisco Franco.

Después de hacer un repaso a su juventud, en la que muestran varios vídeos en los que aparece charlando con Franco o viendo a su hijo Felipe montando en moto, el vídeo da un salto en el tiempo hasta llegar a la boda de los actuales reyes de España. Una época marcada por el beso entre Felipe y Letizia y, posteriormente por otros como el de Juan Carlos I al príncipe heredero de Arabia Saudí Mohamed bin Salmán o a Salmán bin Abdulaziz.

Desde el caso Noós hasta la caza del elefante

A lo largo de este vídeo podemos ver a la infanta Cristina y a su marido Iñaki Urdangarin declarando por el caso Noós. También al rey emérito posando frente a un elefante tras un día de caza, una fotografía que llevó a Juan Carlos I a pedir perdón delante de la prensa y a pronunciar el ya clásico "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir". Todo ello a través de una serie de instantáneas entre las que podemos encontrar algunas junto a Corinna Larsen.

Por último, el vídeo recoge algunos recortes de prensa de distintos medios de comunicación en los que se informa sobre las irregularidades fiscales del que fuera rey de España. Desde un primer artículo en el que se habla sobre el acta que incrimina al Rey Juan Carlos publicado en El Confidencial hasta un segundo de elDiario.es sobre la fortuna del rey emérito.