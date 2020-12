¿Podría obligarte tu empresa a ponerte la vacuna contra la COVID-19?: esta es la opinión de Salvador Illa

Salvados ha entrevistado este domingo al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para hacer un repaso a su trayectoria al frente del ministerio y, como no podía ser de otra forma, para hablar sobre la COVID-19 y la vacunación contra la misma que se desarrollará a lo largo de 2021. Desde el momento en el que Pedro Sánchez le llamó por teléfono para anunciarle que contaba con él en enero, hasta la llegada de las vacunas de Pfizer y Moderna a nuestro país.

En primer lugar, y después de que Gonzo le haya preguntado sobre cuándo tendremos las vacunas en nuestro país, el ministro de Sanidad ha explicado que la Agencia Europea del Medicamento se reunirá el 29 de diciembre y el 12 de enero para dar una opinión sobre las vacunas de Pfizer y Moderna, respectivamente. A partir de entonces, y si el comité aprueba su uso, los distintos países comenzarán con una vacunación que se desarrollará en la sanidad pública.

¿Por qué se ha desarrollado tan rápido la vacuna contra la COVID-19?

Dado que no habrá vacunas para todo el mundo en esta primera fase, se priorizarán a ciertos grupos de población en base a una serie de criterios. Desde la mortalidad o la movilidad hasta la exposición al virus, el riesgo de contagio o el impacto socioeconómico. De esta manera, y si se cumplen las previsiones del Gobierno, se estima que de cara al próximo verano habrá 20 millones de personas vacunadas. Una cifra muy relevante que, a pesar de que no garantice el fin de la pandemia, sí que debilitará considerablemente la propagación de la COVID-19 en nuestro país.

Sin embargo, a día de hoy hay un 47% de la población española que dice no fiarse de la vacuna. Para acabar con esta desconfianza, Salvador Illa ha explicado que es fundamental que la sociedad conozca la verdad detrás de estas vacunas: "¿Por qué se han desarrollado tan rápido? Porque se han puesto más recursos que nunca y porque tanto la ciencia como la industria internacional se ha centrado en la vacuna". Por otro lado, Illa ha recordado que no se ha sacrificado ningún proceso de vacunación y que las vacunas que recibiremos tienen las mismas garantías que el resto: "En Europa tenemos un marco garantista".

¿Puede mi obligarme mi empresa a ponerme la vacuna contra la COVID-19?

Después de que Gonzo le explicara que casi uno de cada dos españoles no quieren ponerse la vacuna, Salvador Illa ha asegurado que no tendría ningún inconveniente en ponerse la vacuna en directo para garantizar su seguridad. A pesar de que reconoce que no le gusta el espectáculo, el catalán ha explicado que lo haría si fuera de ayuda. ¿Y si hay un gran porcentaje que no se quiere vacunar? Salvador Illa ha opinado que eso no va a ocurrir y ha descartado cualquier escenario en el que la vacunación sea obligatoria.

A pesar de que el ministro ha descartado que la vacunación sea obligatoria, Gonzo se ha dirigido al ámbito privado y le ha preguntado sobre las empresas: "Si yo no me quiero vacunar, ¿mi empresa podría obligarme?". En cuestión de segundos, Salvador Illa le ha explicado que no es partidario de que esto suceda: "Lo tendría que decidir la empresa y ver si es posible según el marco lugar". En su lugar, el ministro explica que sería mejor convencerles apoyándose siempre en la verdad: "Es un acto de solidaridad".