Europa se blinda para evitar una tercera ola de coronavirus tras la Navidad

Sin mercadillos navideños tradicionales, cabalgatas, fiestas o reuniones multitudinarias. Ni siquiera las familiares de cada año. Los límites para los encuentros oscilan entre las 6 y 10 personas. En unos casos, como en Alemania, no cuentan los menores de 14 años. La Navidad de 2020 en Europa será muy diferente, aunque la vacuna cambia el horizonte de las expectativas. Por eso, los gobiernos están decididos a intentar frenar una tercera ola de coronavirus para llegar en las mejores condiciones de cara a la campaña de vacunación y que la inmunidad sea más efectiva.

"Cuánta más alta es la incidencia acumulada, más probabilidad hay de que una persona que haya empezado el proceso de vacunación o que vaya a empezarlo en los próximos días pueda estar expuesto", dijo este lunes el portavoz de Sanidad, Fernando Simón. Por ello, la persona puede tener la covid incluso con la vacuna "recientemente puesta", lo que, a juicio de Simón, "va generar un problema importante de percepción de riesgo o de percepción de efectividad la vacuna", es decir, que ese ciudadano piense que la vacuna no ha tenido la eficacia que se esperaba, cuando no es así.

En España se vive un aumento del repunte de contagios. Nuestro país suma 21.309 contagios y 389 fallecidos por coronavirus y la incidencia acumulada vuelve a subir. El COVID-19 ha causado 646 muertes en España en los últimos 7 días.

Cierre de colegios, edificios públicos y comercios no esenciales hasta el 19 de enero en los Países Bajos

El primer ministro holandés, Mark Rutte, ha anunciado un "confinamiento duro" que incluye el cierre de los colegios, institutos y universidades, así como los edificios públicos y los comercios no esenciales hasta el 19 de enero en un intento de atajar los contagios de coronavirus. Se impone el teletrabajo y las reuniones en el exterior se limitan a dos personas.

"Somos conscientes del calado de esta decisión teniendo en cuenta que estamos en época navideña. Ha sido un año de tristeza y luto para muchos (...) y la tensión y la soledad han afectado a todas las generaciones", ha afirmado Rutte en un mensaje televisado a la nación, acompañado por los gritos y protestas de grupos contrarios a las restricciones que protestaban cerca de su oficina. "Es un mensaje duro para los comercios, pero es lo que tenemos que hacer", ha remachado.

Los centros de enseñanza permanecerán cerrados excepto para la celebración de exámenes o para prácticas, mientras que en cuanto a los comercios solo podrán abrir los mercados, las farmacias y las lavanderías. Además se limita a dos el número de personas que se pueden reunir, y siempre en exterior. Rutte ha puesto como ejemplo que se puede quedar para pasear con un amigo, pero siempre manteniendo la distancia de 1,5 metros.

Se cierran todos los centros de trabajo que impliquen contacto físico y que no sean de atención sanitaria. En cuanto a los viajes, se prohíbe cualquier desplazamiento al extranjero hasta el mes de marzo. En Francia, a partir de este martes, el segundo confinamiento, impuesto por el Gobierno francés el pasado 30 de octubre, dejará lugar a un toque de queda nocturno entre las 20.00 y las 06.00 hora local que se alargará durante las fiestas navideñas para intentar evitar un nuevo rebrote de la epidemia.

Se eleva al máximo confinamiento en Londres

El Gobierno británico ha anunciado que Londres y otras zonas del este de Inglaterra pasarán a partir del miércoles al nivel 3, el más alto en lo que a restricciones para frenar la propagación del coronavirus se refiere.

Supondrá el cierre de bares y restaurantes, salvo para el servicio a domicilio y para llevar, además de exigir reducir la mínimo los desplazamientos fuera de casa y evitar en la medida de lo posible aquellos que sean entre distintas zonas.

Se particulares y en espacios públicos con personas con las que no se conviva o con las que no se forme parte de una misma 'burbuja', si bien en este último caso no deberán superar las seis personas. La norma entrará en vigor a las 0.01 horas el miércoles en la ciudad de Londres, toda el área de Gran Londres, así como el sur y el oeste del condado de Essex y algunas zonas del condado de Hertfordshire.

Nuevas restricciones en Italia

El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, adelantó que se introducirán medidas más restrictivas para las fechas navideñas, aunque no habrá un confinamiento total como se ha decretado en Alemania, en una entrevista publicada este martes en el diario "La Stampa".

Y adelantó que "a la luz de las sugerencias del Comité Técnico Científico, ahora se necesitan más medidas restrictivas. Lo estamos reflexionando en estas horas. Debemos evitar una tercera ola a toda costa, porque también sería devastadora en términos de pérdida de vidas humanas".

Según algunos medios se tratará de ampliar el toque de queda o de cerrar los restaurantes y locales durante las festividades.