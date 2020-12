La visita del personaje navideño San Nicolás a una residencia de ancianos belga se salda con 75 contagios

Hace apenas unas horas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaraba en una rueda de prensa que Papá Noel es inmune al coronavirus y que podrá viajar sin restricciones durante estas Navidades para entregar los regalos: "Tuvimos una breve charla con él y está muy bien. La Sra. Claus está muy bien y están muy ocupados ahora mismo, pero él es inmune. Varios gobiernos nos han dicho que le permitirán utilizar el espacio aéreo para llegar a todas las casas".

Sin embargo, no se ha pronunciado respecto a otros personajes navideños como pueden ser los Reyes Magos. A pesar de que se presupone que cada uno de ellos está protegido por la magia de la Navidad, los emisarios que se hacen pasar por ellos ante la imposibilidad de llegar a todos los eventos podrían no tener ese poder mágico que les impiden esquivar la COVID-19. Es el caso del hijo de uno de los miembros de la residencia belga Hemelrijck, quien ha acabado contagiando a 75 personas durante una fiesta en honor a San Nicolás celebrada hace apenas unos días.

La fiesta de San Nicolás se salda con 75 contagios

Según recoge el diario Belga La Libre, el hombre que se hizo pasar por San Nicolás no presentaba síntomas de COVID-19 en el momento de la visita a la residencia. Allí celebraron una fiesta en honor al personaje navideño en la que que algunos de los residentes no llevaron la mascarilla ni mantuvieron la distancia de seguridad recomendada para hacer frente a la enfermedad. Varios días más tarde, la persona que se hizo pasar por San Nicolás daba positivo.

A pesar de que la dirección de la residencia asegura que San Nicolás no visitó ninguna habitación en particular, la fiesta provocó el inicio de un brote que no para de crecer. En cuestión de días, la cifra de contagios en esta residencia de 150 personas crecía de los 45 ancianos hasta los 61 actuales. A ellos hay que sumarles también 14 miembros del personal del centro, quienes también han dado positivo durante estas últimas horas.

El Ayuntamiento tilda la fiesta de San Nicolás de "totalmente irresponsable"

Según ha dado a conocer el Ayuntamiento de Mol a través de un comunicado publicado en su página web, un residente que se encontraba en cuidados paliativos antes de la infección ha fallecido recientemente como consecuencia de la enfermedad. No obstante, la gran mayoría de residentes infectados por la COVID-19 se encuentran en buen estado y no muestran ningún síntoma grave de la enfermedad en este momento.

A pesar de que desconoce si el brote fue iniciado por el hombre que se hizo pasar por San Nicolás, el consistorio ha tildado este evento de "totalmente irresponsable" porque no concibe que las personas residentes celebraran una fiesta de estas características viendo la situación actual: "Hubiera sido mejor que el santo pasease fuera del edificio o pedirle a un miembro del personal que lo interpretara".