Sanidad acuerda que no se utilicen los test de autodiagnóstico: "No son adecuados y pueden llevar a engaño"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado un acuerdo unánime entre el Gobierno y las comunidades autónomas para "desrecomendar" los test de autodiagnóstico de anticuerpos del coronavirus tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada este miércoles.

"Estos test, de los que hemos visto cierta publicidad en los últimos días, son los que usted va a una farmacia, adquiere un test y se hace un autodiagnóstico y puede saber si tiene o no el COVID-19", explicaba el ministro Illa en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Tras esto explicaba la unánime decisión de la Interterritorial, ha recordado que "no es una recomendación del ministro de Sanidad" y ha explicado los motivos: "El acuerdo ha sido de desrecomendar estos test y ha sido unánime. La decisión ha sido en base a las discusiones que se han tenido y a informes Hoy se ha pronunciado el conjunto del sistema de forma unánime. Estos test no son adecuados y se recomienda a los profesionales sanitarios su no prescripción", ha comentado Illa.

"Estos test no son adecuados y se recomienda su no prescripción. Pueden llevar a engaño", ha zanjado el ministro, que además ha lanzado un mensaje muy claro: "Quien piense que haciéndose una prueba de autodiagnóstico puede pasar las Navidades más tranquilamente, se engaña".

Sobre los test en farmacias

Illa también ha sido preguntado por los test de coronavirus en farmacias, a lo que el ministro ha reconocido que "no hay una decisión tomada aún".

"No ha sido objeto de discusión en la reunión de hoy. Lo han pedido Madrid y Murcia y ha habido una reunión bilateral con esas comunidades autónomas. Quiero agradecer y felicitar el trabajo que hacen los farmacéuticos, pero la estrategia funciona bien y hay que ser cuidadosos. Algunas propuestas pueden encajar en la estrategia y otras no, pero todavía no hay una decisión tomada", ha dicho Illa al respecto.