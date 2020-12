La primera gala de Masterchef Junior se resuelve con tres expulsiones y el nacimiento de una nueva estrella

La octava temporada de Masterchef Junior ha arrancado este martes con 17 aspirantes dispuestos a dar el máximo frente a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nájera para llevarse así la victoria final. Desde el canario Pablo, quien reconoce que su plato favorito es la carne con papas, hasta la joven Henar, quien se ha convertido en la primera protagonista de un programa que se ha resuelto con la expulsión de tres concursantes.

Tras las pertinentes presentaciones, el jurado ha recordado a sus concursantes sobre la importancia de realizar con cabeza la lista de la compra y les ha retado a elaborar su primer plato con una cesta por un valor igual o menor a 10 euros. Una prueba clásica, que se ha realizado en cada edición, que por primera vez se ha saldado sin ninguna sanción por rebasar el límite. Algo que ha sorprendido a Jordi Cruz, quien ha reconocido que nunca ha visto nada igual: "Es la primera vez que nos pasa esto en Masterchef, tanto en adultos como en el de celebrities. Tenéis un gran futuro como economistas".

El nacimiento de una nueva estrella: así es Henar

En cada edición de Masterchef hay un aspirante que sobresale del resto por una personalidad arrolladora que le permite meterse al público en el bolsillo desde el primer minuto. En esta ocasión ha sido la madrileña Henar, quien ha sido catalogada de "diosa infinita" por su reflexión sobre los crushes y los desamores. Después de reconocer que le encantaba el chef Jordi Cruz, y explicar frente a Pepe Rodríguez y Silvia Abril qué era su crush, la joven de 10 años ha reconocido que le han roto el corazón "mil veces".

"Yo le he pedido salir a alguno y me ha dicho que no". Tras estas declaraciones, Silvia Abril le ha querido quitarle hierro al asunto y le ha explicado que le han dicho que no porque no están a su altura. Un guante que ha sido recogido por la concursante, quien ha asegurado más tarde que los que le han dicho que no es que no le merecen: "Ahora estoy un poco más centrada en la cocina que en ligar con los chicos o con las chicas".

La primera gala se salda con tres expulsiones

Tras esta primera prueba, y un cocinado por equipos que se ha celebrado en el zoo de Madrid, los aspirantes han tenido que echar el resto en la prueba final. Una prueba en la que han tenido que replicar varios platos que tenían el foie gras como ingrediente principal. Una prueba no exenta de polémica en redes sociales, pues los concursantes han estado interactuando con decenas de patos en el plató antes de comenzar a preparar sus platos con este ingrediente.

¿Habéis visto estos patitos tan monos y tan adorables? ¿A que os gustan? Pues ahora vais a cocinar foie gras.#MCJunior — Elisabeth BS (@ElisabethBS91) December 15, 2020

Tras degustar los platos de los distintos aspirantes, el jurado ha decidido expulsar a Manu, Iván y Ariadna. De esta manera, el número de concursantes se ha reducido de los 17 iniciales a los 14 actuales.