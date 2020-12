María Casado habla sobre la independencia de TVE: "Para muchos se ha convertido en un juguete político"

Esta semana se han cumplido siete meses de la sonada salida de María Casado de Televisión Española. La cadena pública, en un reajuste de su programación y plantilla, decidió prescindir de la presentadora después de 21 años trabajando para la Corporación. La catalana, sin embargo, decidió seguir haciendo televisión. Fichó por Antonio Banderas para la creación de una productora destinada a crear contenidos para la pequeña pantalla y su primer proyecto ya se puede ver en Amazon Prime Video: 'Escena en blanco y negro'.

Para promocionar este programa, Casado visitó este martes, junto a Banderas, 'El Hormiguero'. Se habló mucho sobre este ambicioso proyecto. Sin embargo, Pablo Motos también se interesó por sus últimos movimientos en TVE. "¿Cómo te dicen que dejas de conducir las mañanas después de tantos años?", preguntó el presentador, a lo que Casado contestó: "Fue una conversación muy normal".

"En la tele sabes que hay relevos, momentos en los que te ponen o te quitan, y me dijeron que no iba a seguir", explicó. "Fue más natural y más tranquilo de lo que la gente se puede imaginar. Pero sí, después de 20 años fue un shock. No me fui tan tranquila porque al final son muchas horas y mucha dedicación".

TVE, "el juguete" de los políticos

Motos también quiso poner sobre la mesa de debate la independencia que se le presupone a TVE. "Si hablamos de la televisión pública no puedo evitar preguntarte si puede ser independiente una televisión pública o si eso va a ser muy difícil mientras haya políticos que cuando ganan unas elecciones se creen que les han regalado una tele".

¿La respuesta de María Casado? "Creo que te has respondido tú solo. Estoy deseando que todas las radios y televisiones públicas de este país tengan la libertad para que los grandes profesionales trabajen fuera del juguete político que para muchos se ha convertido eso".