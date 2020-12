Hace ya varios años, concretamente en enero de 2017, el actor Antonio Banderas sufría un ataque de corazón que marcaba un antes y un después en su vida. Así lo daba a conocer durante una entrevista para El Cine en la SER realizada en el Festival de Cannes de 2019, en la que confesaba que el ataque había sido como una bendición que le había permitido mirar la vida desde otro punto de vista y priorizar aquellas cosas que considera esenciales.

Un nuevo estilo de vida que no pasaba por alto el director Pedro Almodóvar, quien le llamaba a compartir con el mundo esta nueva forma de vivir el día a día: "Antoñito, hay algo en ti, un peso, desde que te pasó el infarto que es nuevo, no lo escondas, coño". Desde entonces, el malagueño afronta la vida desde otra perspectiva: "El ataque al corazón me ha servido para reflexionar, para volver a mirar, para darme cuenta de que nos morimos, de que somos vulnerables y de que tienes que eliminar las pajas que tienes en la vida, como el coche que te vas a comprar".

Antonio Banderas sufrió un infarto en enero de 2017

Un año más tarde, Antonio Banderas ha vuelto a hablar sobre el infarto al corazón y sobre cómo este ha cambiado su vida. En esta ocasión en El Hormiguero, al que ha acudido junto a María Casado para presentar el programa musical Escena en blanco y negro. Después de que Pablo Motos le preguntara sobre su susto del corazón, y sobre si este le ha afectado a la hora de tomarse la vida, el actor malagueño ha reconocido que sí: "Absolutamente, para bien".

A continuación, el también director de cine ha recordado que el ataque al corazón ha sido una de las mejores cosas que le han pasado en la vida porque le han ayudado a ver la realidad "de una forma absolutamente cristalina". Pero no solo eso. También ha reconocido que le ha ayudado a ordenar su vida en un mundo marcado por las prioridades: "Ahora soy muy feliz porque estoy dedicando el tiempo a lo que realmente quiero dedicarle tiempo y poniendo atención en la gente a la que realmente quiero ponerle atención. Han desaparecido muchas tonterías que estaban flotando antes por ahí".

¿Qué harías si esta noche desapareciera el coronavirus?

A continuación, Pablo Motos les ha preguntado qué es lo que harían esta noche si desapareciera el coronavirus. En primer lugar, María Casado ha confesado que iría a ver a su madre: "La vi en marzo antes del confinamiento. Después me escapé dos días en septiembre para volver a verla y desde entonces no lo he vuelto a hacer".

Mientras tanto, Antonio Banderas ha explicado que traería a su compañía A Chorus Line a Madrid. Un espectáculo, producido y codirigido por el actor malagueño, que ha sido premiado como Mejor Musical de 2020.