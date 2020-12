Ralf Schumacher ha hecho unas declaraciones en el medio de comunicación Sky Formula 1, que dejan ver lo que opina del regreso de Fernando Alonso. El piloto español ha disputado esta misma semana las prueba en Abu Dhabi de cara a la próxima temporada 2021.

El piloto alemán tan solo es seis años mayor que el asturiano, pero él tiene claro que su regreso no es algo que pueda suceder ahora: "No, ¡volver está fuera de mi alcance! Todo es demasiado rápido ahora. Quizás todavía saldría". El hermano de Michael Schumacher se muestra un tanto incrédulo respecto con el piloto español: "No sé si realmente tiene las habilidades para coger todo lo nuevo y si es tan completo que puede usar todo desde el principio. La Fórmula 1 se ha vuelto aún más compleja. Nunca se fue realmente en paz tampoco. Y tengo curiosidad por ver cómo lo hace". Aun así, el ex piloto de F1 alemán reconoce que "Fernando siempre fue un gran talento".

El asturiano y Ralf tuvieron un pequeño desencuentro años atrás. En 2004, Fernando Alonso protagonizaron un percance en el túnel del trazado urbano de Montecarlo. Lo que ocurrió fue que el español se estrelló contra el muro cuando iba en primera posición de la carrera y trataba de doblar a Schumacher. Alonso explicó aquel incidente en aquel momento de la siguiente manera: "A la salida del 'portier' puso primera y pensé que ahí me dejaba pasar, porque mi intención no era adelantarle en el túnel, sino en la frenada, y cuando estaba adelantándole, me quedé sorprendido, ya que comenzó a meter marchas como un loco estando yo fuera de la trayectoria y por la parte más sucia de la pista".

El hermano de Michael Schumacher se justificó asegurando que tenía un problema en el cambio. Sin embargo, no fue suficiente para Alonso: "Las explicaciones que pueda dar Ralf las puede dar mi sobrina que tiene dos años". Dieciséis años después de aquel rifirrafe, unas nuevas palabras polémicas rodean a ambos pilotos en un momento clave en la carrera del asturiano, que vuelve a la Fórmula 1.