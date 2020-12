De 'Gambito dama' a 'Better Call Saul': Obama desvela su lista de las mejores series y películas de 2020

Más allá de su trayectoria como estadista, Barack Obama ha demostrado ser un tipo muy inquieto culturalmente y también cierta querencia por compartir sus gustos. En 2019 el expresidente de los Estados Unidos (EEUU) publicó una lista de las canciones que más había escuchado junto a su familia en verano. Una selección en la que, por cierto, se había colado Rosalía o J Balvin.

Ahora que el futuro político de EEUU parace haberse aclarado, Obama ha vuelto a compartir sus preferencias con los casi 130 millones de seguidores que tiene en Twitter, solo que en esta ocasión ha optado por una lista que incluye 14 películas y 10 series de televisión. Pero esta vez, ninguna made in Spain.

"Como todo el mundo, este año he estado muy enganchado, y como con las plataformas de streaming las diferencias entre las películas y las series se han dfuminado, he ampliado la lista para incluir la narración visual que más me ha gustado este año, independientemente del formato", ha explicado.

Mejores series

Obama no detalla si el orden de las series que menciona se corrresponde o no con las que más le han hecho disfrutar, pero lo cierto es que las tres primeras que menciona son tres de los grandes éxitos del año: Better Call Saul, Gambito de dama y I May Destroy You.



Like everyone else, we were stuck inside a lot this year, and with streaming further blurring the lines between theatrical movies and television features, I’ve expanded the list to include visual storytelling that I’ve enjoyed this year, regardless of format. pic.twitter.com/a8BS8jDkSs — Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2020

Las series que completan la lista son The Boys, The Good Lord Bird, Devs, The Last Dance, Mrs. America, The Good Place y City So Real, así que entre sus gustos hay un poco de todo: una ficción época, otra de superhéroes, un documental sobre la gran estrella histórica de la NBA...

Mejores películas

Aunque solo sea por el número de obras citadas, el expresidente de EEUU parece ser más cinéfilo que seriéfilo. Obama ha incluido en su lista la última produccioón de Pixar: Soul. Un filme que aún no se ha estrenado en España y que narra la historia de un hombre que ha perdido su pasión por la música y se ve transportado fuera de su cuerpo, al que intenta volver.

También menciona Ma Rainey's Black Bottom (producida por Denzel Washington), Beanpole, la brasileña Bacurau, Nomadland, Lovers rock, Collective, Mank, Martin Eden, Let Him Go, Time, Boys State, Selah And The Spades o Crip Camp.