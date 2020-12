Jesé Rodríguez está siendo tendencia en las redes sociales tras su última publicación en Instagram. El jugador ha utilizado la plataforma en la que promociona su música para lanzar un lamentable mensaje machista que no ha dejado indiferente a nadie.

“Yo con mi dinero puedo hacer lo que me salga de los huevos. Nadie me ha regalado nada. Si mis hijos hoy en día están bien y viven bien es gracias a mí, porque a algunas mujeres no les gusta trabajar y les gusta ganarse bolsos o lujos sentadas o poniendo el culo. Eso sí que es triste. Tiren lo que quieran que yo no tengo miedo, y a las malas menos”, comienza escribiendo.

El futbolista continúa la publicación en la misma dinámica.

Actualmente, se encuentra sin equipo a la espera de una nueva oportunidad tras rescindir el París Saint Germain (PSG) su contrato tras los escándalos extradeportivos. Thomas Tuchel no contaba con él, Jesé tenía pocos minutos en el campo y finalmente terminó saliendo del club.

Las palabras de su storie en Instagram están siendo motivo de cientos de críticas tanto en Twitter como en Instagram.