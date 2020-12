El PSG quiere deshacerse de Jesé, tras su intervención en un reality

El delantero canario, Jesé Rodríguez, está viendo su etapa en el Paris Saint Germain llegar a su fin. Según informa el diario Le Parisien el jugador y el club francés están en proceso de cerrar un acuerdo amistoso "por incumplimiento de contrato".

El joven jugador de 27 años es miembro de la plantilla del club parisino desde 2016 y su contrato actual terminaría en junio de 2021 con un sueldo del 420.000 euros al mes (brutos). Sin embargo, el papel del canario en el PSG no ha sido de los mejores esta última temporada, puesto que tan solo ha podido disputar 22 minutos con su equipo actual.

El ex del Real Madrid hace días que no entrena con el equipo francés, ya que regresó a España, con autorización del PSG, "para solucionar problemas personales". Asuntos de su vida que han sido publicados en medios de comunicación españoles e incluso ha sido partícipe de un reality show por llamada telefónica este mismo jueves. Desde el club, según informa Le Parisien, "se mantienen alejados de las historias privadas" de Jesé y el equipo "no vincula las discusiones en torno a la marcha de Jesé" a este motivo.

El delantero fue fichado por el PSG hace cuatro años al Real Madrid por 25 millones de euros y llegaba con tras haber sido dos veces campeón de la Champions con el club blanco. Sin embargo, su rendimiento en el PSG no ha sido como se esperaba. La joven promesa del Real Madrid ha jugado tan solo 18 encuentros. A lo largo de estos cinco temporada con el club francés, su vida privada ha interferido y es que su relación amorosa con la conocida concursante del reality 'La casa fuerte' en España, Aurah Ruiz, han provocado que se haya visto inmerso en algún que otro asunto que ha salido en televisión tras haber sido protagonistas de un altercado que incluso requirió intervención policial.