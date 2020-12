En busca del gato escondido en la imagen: ¿cuánto tiempo necesitarás para encontrarlo?

En esta fotografía que acabas de ver hace apenas unos segundos hay un gato escondido. A pesar de que no consigas dar con él a primera vista, te está mirando fijamente desde su posición. Se trata del último reto de la comunidad del foro de Reddit, en el que podrás enfrentarte a esta y otras pruebas relacionadas con todo tipo de animales que se camuflan con su entorno para crear retos de lo más entretenidos.

El gato no destaca por su habilidad para camuflarse con su entorno como, por ejemplo, su primo el leopardo de las nieves. A pesar de que algunos cuentan con una coloración que les puede ser de ayuda en escenarios concretos, no suelen desaparecer de la escena como otros animales que hemos visto durante estos últimos meses. Sin embargo, sí que disponen de un sigilo sobrenatural y una habilidad para esconderse en los lugares más recónditos tanto en el interior de la casa como fuera de ella.

¿Puedes encontrar al gato escondido en la imagen?

En la imagen que has visto hace apenas unos segundos puedes ver una serie de troncos apilados sobre unos palés diseñados para la ocasión. También un par de maceteros y un poco de césped que establece la base de la fotografía. Y entre todos estos elementos, un pequeño gato que nos está mirando fijamente. ¿Has conseguido dar con él? Si todavía no has podido verlo, te recomendamos que te fijes en la parte central de la imagen.

¿Todavía nada? A continuación te mostramos la solución. Como has podido ver, el gato estaba escondido bajo el palé en todo momento. Sin embargo, el resto de elementos de la fotografía han podido distraerte y evitar que resuelvas el reto mucho antes. Desde los maceteros o los troncos hasta el césped que protagoniza la fotografía.

El gato estaba bajo el palé. / Reddit

Enfréntate a otro reto: ¿puedes encontrar a este otro gato?

Si estás buscando un reto más complicado, te ofrecemos otra fotografía en la que tendrás que dar con un segundo gato. En esta imagen se puede distinguir una lavadora, una puerta y unas cajas. También un extintor, un armario y una serie de objetos que nos pueden despistar a la hora de dar con el animal. El gato podría haberse escondido en la lavadora en el armario. También podría haberse metido en el interior de una caja e incluso subirse al extintor.

¿Puedes dar con el gato escondido en la imagen? / Reddit

¿Has conseguido dar con él? Para ayudarte con este reto te recomendamos que te pongas en la piel del felino. ¿Dónde te gustaría estar? Si tienes un gato en casa probablemente ya lo sepas. Y es que, a pesar de que le hayas comprado un rascador con mil y una funciones, el gato siempre preferirá la caja en la que venía. Por esa misma razón, y como no podía ser de otra forma, el gato está escondido en el interior de la caja.