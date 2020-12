El Atlético de Madrid se impone en un histórico derbi femenino

La Ciudad Real Madrid ha sido testigo de un encuentro muy esperado en la Primera Iberdrola. Las del equipo blanco llegaron al encuentro tras ganar por goleada de 1-8 al Espanyol en Liga con todas las miradas puesta en conseguir ponerse en primera posición de la calificación. Las rojiblancas no dieron tregua a las de David Aznar en un encuentro en el que el Atlético de Madrid se impuso en el marcador nada más comenzar el partido en el minuto 5 con un único gol de Merel van Dogen que les sirven para sumar tres importantes puntos que le acercan a la parte alta de la tabla.

El Real Madrid sumaba ya cinco victorias consecutivas, pero este sábado ha puesto fina su racha ganadora frente a las rojiblancas. Un insistente Atlético de Madrid se hizo notar en el terreno de juego con una gran ocasión para el conjunto, gracias a la actuación de Deyna, quien lo intentó con un derechazo desde fuera del área, pero Misa lo paró con una gran estirada.

El Real Madrid a penas pudo actuar entrar en el terreno de juego de las rojiblancas por una fuerte defensa de las rojiblancas. Las chicas de David Aznar reclamaron dos decisiones arbitrales que protagonizaron la polémica del encuentro en una jugada en el que un córner desde la derecha le cayó a Aleixandri, quien tocó el balón con la mano, y el rechace lo remató a favor de Van Dongen. Las jugadoras del Real Madrid protestaron, pero el gol subió al marcador en Valdebebas.

El Real Madrid de nuevo protagonista de una polémica por mano antes de finalizar la primera parte. Leicy Santos recibió un balón en la mano rebotada por un centro de Sofia Jakobsson. La pichichi del Real Madrid no tuvo importantes oportunidades durante el encuentro y no pudo abrir el marcador para su equipo. De hecho, en el minuto 52 fue protagonista de una llegada de Jakobsson desde el lateral izquierdo que le dio asistencia a Cardona que se quejó de una falta de Guagni que fue quien despejó en un primer momento. Asllani recogió un rechazo, pero no atinó a rematar, y fue amonestada con tarjeta amarilla por protestar.

Un final intenso en este primer derbi femenino entre el Real Madrid se alargó hasta el minuto 96 de partido. A menos de un minuto y medio para el final se pitó balón parado a favor de las blancas, que fue directo a las manos de la guardameta rojiblanca.