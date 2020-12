El 'Abuelo Streamer' se derrumba en directo al leer el mensaje de un seguidor: "No seas malo, por favor"

El 'streamer' Tellier50 dio el salto a Twitch este verano desmontando todos los estereotipos y rompiendo la brecha digital que suele complicar la vida a los más mayores. A sus 70 años, este jubilado decidió mostrar al mundo su hobby: jugar a videojuegos y en concreto, a League Of Legends.

Desde la plataforma de Amazon, Tellier50 comenzó a emitir en directo sus partidas y enseguida se hizo muy popular. Además de jugar y entretener a sus seguidores, el 'Abuelo Streamer' dedica este espacio para charlas con las miles de personas que lo ven y aprovecha para dar buenos consejos. Su saludo al inicio lo explica todo: "Hola, nietos", dice.

Sin embargo, hace unos días, Tellier50 se derrumbaba en directo al leer un mensaje de un espectador que revelaba que quería suicidarse. "Me siento destrozado. Me quise suicidar porque odio esta vida. Me hicieron bulliyng de pequeño y no aguanto", era el comunicado en cuestión.

"No, papito, no seas malo. No seas malo, por favor. Pensá un poquito en vos y estate tranquilo", respondía Tellier50 entre lágrimas y visiblemente afectado. Después de un silencio y con voz resquebrajada continuaba con su alegato: "Yo hace 11 meses que perdí a mi hijo justamente por eso. No pienses solamente en vos, pensá en los que te rodean, por favor. Te lo pido por favor", reclamaba al usuario.

Las redes sociales se han volcado con él y le han mandado muestras de apoyo y de cariño. Además, han ensalzado la labor de las personas con altavoz para visibilizar ciertos problemas y ayudar a evitar ciertos comportamientos como el suicidio o bullying.

Nunca en mi vida me destruyó algo tanto pic.twitter.com/8mgs6doEF9 — chinito (@chinitovideos) December 19, 2020

Ibai Llanos le llevó a la fama

El 'streamer' español más cotizado, Ibai Llanos, descubrió a Tellier50 apenas tres meses. De hecho, le gustó tanto el perfil del uruguayo que compartió en su cuenta de Twitter algunas de sus emisiones. Además, Ibai le ayudó a cosechar la fama y aumentar los seguidores con un 'hosteo'. Es decir, dirigiendo a sus seguidores a los de Tellier50 para darlo a conocer. Tanto fue así que a día de hoy, cuenta con más de 60 mil seguidores.