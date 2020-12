"Ya sabemos": el recado de Koeman sobre las manos de Sergio Ramos ante el Eibar

Ronald Koeman no ha eludido las preguntas de la prensa sobre una de las polémicas del fin de semana: las supuestas manos de Sergio Ramos en el área que no fueron sancionadas como penalti.

Iturralde González aseguró este domingo en Carrusel Deportivo que no le parecía una acción merecedora de la pena máxima, aunque reconoció que "por menos" se han pitado penaltis este año. El técnico del FC Barcelona lo ve así: "No lo entiendo. Nueve de cada diez personas hubieran pitado penalti, pero no el árbitro. Ya sabemos". De esa forma, Koeman ha dejado caer un recado a las actuaciones de los árbitros en los encuentros del Real Madrid.

Las ganas de Messi

El técnico también se ha referido a las declaraciones de Leo Messi en una entrevista que se emitirá este domingo en La Sexta y en la que el argentino muestra su "ilusión" y sus "ganas" por seguir peleando con el Barcelona por todo. "No hace falta que hable en una entrevista para saber sus ganas, las veo cada día. A él le duele no ganar todos los partidos. No sé que va a decir más en la entrevista, pero estoy viendo cada día sus ganas", ha señalado.