Después de haber tenido que renunciar al tramo final de la última temporada por una lesión de rodilla, el tenista Roger Federer asume con calma la recuperación a su cirugía más reciente. A sus 39 años, el suizo no quiere saltarse unos pasos en la rehabilitación que le impidan volver a las pistas a un nivel óptimo, aunque empieza a vislumbrar la luz al final del túnel. Una meta abierta para su reaparición es el próximo Open de Australia.

"Aún tengo que probar al completo mi rodilla sobre una pista de tenis y espero poder jugar en el Open de Australia", aseguró el vencedor de 20 Grand Slams en el medio de su país Schweizer Illustrierte, que no descarta seguir dejando su sello en la historia de las grandes citas de la ATP.

La pandemia y sus consecuentes aplazamientos en el calendario habrían favorecido esta posibilidad. Y es que el primer Abierto del curso, previsto habitualmente en fechas limítrofes al Año Nuevo, ha tenido que retrasarse hasta febrero. Entre los días 8 y 21 se ha acordado que Melbourne acoja el torneo en esta ocasión.

Para Federer, como desveló esta entrevista, su situación le ha traído antiguos recuerdos y no precisamente malos. "Ya experimenté una vida 'normal' en 2016, cuando también estuve en casa tras una operación de rodilla", recordó, feliz por la nueva vida familiar que le deparó alejarse del circuito: "el estrés desapareció". "No le teníamos que decir a los niños 'no hagáis mucho ruido por la mañana porque papá jugó tarde'. Fue agradable vivir normalmente en familia por una vez", añadió el helvético, sacando a la luz su lado paternal y su acercamiento en este tiempo con su amigo Rafa Nadal.

Australia también se ilusiona con el posible regreso de Roger Federer en su escenario. Horas antes de que el tenista se pronunciara públicamente en este sentido, el director de Tennis Australia, Pat Tiley, había adelantado las intenciones que les había transmitido. "Tiene el compromiso de viajar a Australia", asentía, pendiente aún de la evolución de su rodilla maltrecha. La fecha para el retorno comienza a dilucidarse, aunque el estado físico del suizo tendrá la última palabra para concretar la ansiada noticia.