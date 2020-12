"Faltaría más": Aitana explota tras su visita a 'El Hormiguero'

Aitana ha visitado este lunes El Hormiguero para presentar su último disco, 11 Razones. Un proyecto completamente distinto al presentado hace algo más de un año en el que trata distintos temas como la importancia de salir de las relaciones tóxicas y lo necesario que es quererse a uno mismo para afrontar la vida, tal y como ha explicado en el programa liderado por Pablo Motos. Un cambio de rumbo que, sin duda alguna, ha fascinado a sus seguidores y seguidoras en todo el mundo.

Sin embargo, y a pesar de que la artista ha vuelto a conquistar a la audiencia con su simpatía y ha mostrado disposición absoluta a participar en la entrevista, ha acabado siendo tendencia por su físico. A lo largo de la entrevista, varias personas han ido comentando a través de la red social Twitter que Aitana se ha sometido a un gran número de operaciones estéticas y que ya no se parece a la joven que se presentó a Operación Triunfo en 2017.

Porque por ejemplo ves el destrozo que han hecho con Aitana y es deprimente, ha pasado de ser súper natural y cantar canciones preciosas a estar hiper operada y cantar canciones de mierda. — La raptor. (@bluedisturbia) December 20, 2020

"Faltaría más": Aitana responde a quienes aseguran que se ha operado

Tras su visita a El Hormiguero, y después de ver algunos comentarios publicados en Twitter a lo largo de la noche criticando su cambio físico durante estos tres últimos años, la artista ha compartido un mensaje en la red social del pájaro azul mediante el que aclaraba que no se había sometido a ninguna operación: "Jamás me he sometido a ninguna cirugía estética ni me he inyectado nada. Es maquillaje".

JAMÁS me he sometido a ninguna cirugía estética ni me he inyectado nada. Es maquillaje 🥴 IGUALMENTE que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, faltaría más. — Aitana (@Aitanax) December 21, 2020

De todas maneras, y a pesar de que ha reconocido que no se ha sometido a ninguna operación durante estos últimos años, la artista ha recordado que cada persona puede hacer lo que quiera con su cuerpo: "Que cada persona haga lo que quiera con su cuerpo, faltaría más". Una respuesta que ha sido aplaudida tanto por los seguidores y seguidoras de Aitana como por el resto de la comunidad de Twitter.

Las redes sociales apoyan a Aitana

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo a la cantante. Mientras que algunas han aplaudido que haya plantado cara a quienes la critican, otras le recuerdan que no debería salir a aclarar este tipo de detalles: "Aitana, no hagas ni caso a lo que dicen. Es muy fácil hablar y soltar tonterías sin tener ni idea. Tú céntrate en lo bien que te lo has pasado tú y nosotros viéndote en El Hormiguero".

Por otro lado, también hay quienes han recordado la labor de los maquilladores y las maquilladoras en este tipo de programas, quienes han recibido el aplauso de la comunidad tras la visita de Aitana a El Hormiguero: "Los maquilladores hacen un trabajo buenísimo y resaltan todo sin necesidad de cirugías". En definitiva, la noche comenzaba con varios ataques a la artista por físico y terminaba con el apoyo de toda la comunidad a una artista que triunfaba en Twitter con su alegato de que cada persona haga lo que quiera con su cuerpo.