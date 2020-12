La COVID-19 se adentra por primera vez en la Antártida y ya está presente en todos los continentes

Hace algo más de un año, las autoridades sanitarias chinas confirmaban los primeros casos de neumonía provocada por un tipo de coronavirus similar al del síndrome agudo respiratorios grave (SARS). Una enfermedad, que se extendía principalmente por la ciudad china de Wuhan, que con el paso del tiempo comenzaría a fortalecerse y a ganar presencia hasta el punto de ser considerado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde entonces, la COVID-19 ha contagiado a 78 millones de personas en todo el mundo y acabado con la vida de 1,7 millones. Principalmente en países como Estados Unidos, India y Brasil, los más afectados desde el pasado mes de enero. No obstante, y a pesar de que se ha convertido en una amenaza global, todavía hay algunos bastiones a los que no ha llegado la enfermedad. Entre ellos se encontraba la Antártida, donde no se había registrado ni un solo caso hasta este miércoles.

El Ejército chileno confirma 36 positivos en la Antártida

Hace apenas unas horas, el ejército chileno informaba a través de un comunicado del contagio que una treintena de personas en la estación Bernardo O'Higgins Riquelme (BAE). Tras ser sometidos a un control médico y una prueba PCR, las autoridades han confirmado el positivo de 26 efectivos del Ejército chileno y 10 civiles de una empresa contratista que se encontraba en la base realizando trabajos de mantenimiento. A pesar de que todos cuentan con un diagnóstico favorable, el ejército ha decidido aislar a cada uno de ellos por seguridad.

¿Y cómo ha podido llegar la enfermedad hasta la Antártida? Para descubrir el origen de este brote hay que remontarse a la visita del buque Sargento Aldea a la base. Entre el 27 de noviembre y el 10 de diciembre, la embarcación chilena se mantuvo en la estación para llevar a cabo labores de sostenimiento logístico. A pesar de que todos dieron una PCR negativa antes de embarcar rumbo a la base, uno de ellos comenzó a mostrar síntomas varios días más tarde.

Los últimos bastiones en la lucha contra la COVID-19

Después de terminar esta misión, y volver al puerto de Talcahuano el pasado 16 de diciembre, las autoridades detectaron tres casos positivos de un total de 208 tripulantes. Por lo tanto, y a pesar de que las visitas a esta región están reguladas, el virus ha acabado entrando en el continente a través del buque chileno. A partir de entonces, y dado que todos se encontraban en la misma base, el virus se ha propagado con rapidez.

A día de hoy todavía hay algunas naciones y territorios que no han notificado ni un solo caso de COVID-19, tal y como se puede apreciar en el mapa elaborado por la universidad de John Hopkins. Según recoge la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su página web, la mayoría son islas y archipiélagos a los que el nuevo brote de coronavirus ha sido incapaz de llegar. Entre ellas podemos encontrar algunas como la República de Palaos y Los Estados Federados de Micronesia.

También otras naciones como Nauru, Kiribati o Tuvalu. Por último, y según explica la OMS a través de su página web, la COVID-19 tampoco ha llegado a regiones como Samoa, Tonga y Corea del Norte. Por lo tanto, y a pesar de que ya ha pasado un año desde que se confirmaran los primeros casos en Wuhan, todavía hay varias regiones a las que la COVID-19 no ha llegado.