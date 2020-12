Gennaro Iván Gattuso es recordado como una de los jugadores más fuertes e intensos de la primera década del siglo XXI. El ahora entrenador del Nápoles era el pulmón del Milan de Kaká, Pirlo, Cafú, Inzaghi o Shevchenko y de la Italia campeona del mundo de 2006. Su agresividad y sacrificio lo elevaron como uno de los mejores centrocampistas de lo que llevamos de siglo.

Una vez retirado, Gattuso pasó del césped al banquillo y ahora es el entrenador del Nápoles, donde está realizando una campaña con luces y sombras tanto en la Serie A como en la Europa League, donde se clasificó en la última jornada tras empatar con la Real Sociedad, precisamente uno de los últimos partidos donde pudimos ver a Gattuso sin un parche en el ojo.

Varias semanas con un parche en el ojo

Durante estos últimos partidos el técnico del Nápoles dirigía a su equipo con un parche en el ojo derecho y estaba evitando las entrevistas. Era evidente que algo le ocurría en su ojo y muchos eran los rumores. Unos rumores a los que este miércoles quiso poner fin el propio Gattuso tras el empate de su equipo ante el Torino en el último partido del año.

"Tengo miastenia, hace diez años que la sufro y es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo".

Un mensaje para los más pequeños

Aprovechó su intervención para enviar un bonito mensaje a los niños y niñas que sufren por su aspecto físico: "Quiero decirle algo a los niños que no se ven guapos en el espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse", dijo el entrenador.

El apoyo de su vestuario también ha sido importante para Gattuso, que reconoció que sus jugadores "sufrieron viéndome así" y se ha quejado de algunas informaciones que le han llegado: "He leído que estaba muerto, que me queda un mes de vida... Tranquilos, no me muero. Estoy vivo".

¿Qué es la miastenia ocular?

La miastenia ocular es una enfermedad que afecta al ojo y que necesita de reposo y tranquilidad para recuperarse y que empeora con el frío. Es por eso que ahora, en plena temporada y con frío, está "peor que nunca". Gattuso confía en que el parón navideño le ayude a mejorar su de enfermedad.