Tanto Leo Messi como el presentador Jordi Évole han compartido en sus redes sociales un fragmento de la entrevista que ha realizado el catalán al astro argentino y que se emite este domingo en La Sexta.

En ella alaba a Pep Guardiola: "Tiene algo especial. Te hace ver las cosas de una manera… Cómo preparaba los partidos, como los preparaba defensivamente, por dónde había que atacar. Yo tuve la mala suerte de tener muy seguidos a Guardiola y Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguido y tan rápìdo hizo que yo creciera mucho en lo futbolístico y en la sabiduría táctica".

La privacidad

El argentino, preguntado por su día a día, admite la posición en la que se encuentra, pero echa en falta la tranquilidad que oprime la fama: "Soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero hay veces que me gustaría ser anónimo. Me gustaría poder disfrutar de ir a un mercadillo, a un cine o a un restaurante, sobre todo cuando estoy con mis hijos".

Su situación actual tras el burofax

Meses más tarde de que Leo Messi pidiese salir del Barcelona después de toda una vida en el conjunto blaugrana, asegura que está mejor. "Ahora estoy bien. Lo pasé muy mal en verano, por el final de temporada y por lo que pasó entonces. Eso lo arrastré al comienzo, pero ahora me encuentro bien, con ganas e ilusionado. Sé que el club pasa por un momento complicado, a nivel de equipo y de club, pero estoy con ganas", explica.