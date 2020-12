"No me gusta y lo sabe": Cristiano Ronaldo desvela por qué regaña a su hijo con la comida

El portugués Cristiano Ronaldo fue elegido mejor jugador del Siglo XXI en la gala de los Globe Soccer Awards celebrada en Dubai, en la que Iker Casillas y Gerard Piqué recibieron un reconocimiento especial a sus exitosas carreras.

Tras la gala, a la que atendió con su hijo mayor Cristiano Ronaldo Jr. y su pareja Georgina, el portugués habló sobre la posibilidad de que sus hijos sigan sus pasos y se conviertan en futbolistas. Fue entonces cuando Cristiano desveló un saludable hábito que procura mantener a rajatabla con los más pequeños de la casa.

"A veces bebe refrescos y come patatas fritas, sabe que no me gusta"

"Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años. Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo", comenzó a explicar. "Incluso con mis hijos más pequeños, cuando comen chocolate, me miran primero porque saben que no me gusta", añadió.

Cristiano es una persona muy familiar, según muestra en numerosas ocasiones en redes sociales. El delantero de la Juventus constantemente comparte contenido entrenando o jugado con sus hijos.

Respecto a si le gustaría que su hijo se decantase por el fútbol, el portugués dijo que: "No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico".

Cristiano supera a Messi, Ronaldinho y Salah

Cristiano Ronaldo superó en la votación al argentino Leo Messi, el brasileño Ronaldinho y a Mohamed Salah. Presente en el lujoso Hotel Armani, el astro portugués recibió con emoción el premio. "Es precioso recibir este premio. Agradezco a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y mis hermanas".

"Estar nominado junto a grandes futbolistas es un honor para mí. Esto me motiva aún más. Es increíble que los niños quieran ser como yo, llevar el mismo corte de pelo. Los quiero ver por el mundo haciendo el sonido cuando marco gol", deseó.