Leo Messi habló sobre su futuro en el FC Barcelona, su intento de salida el pasado verano del club y sus rencillas con Josep María Bartomeu durante la entrevista en 'Lo de Évole' en LaSexta. La Barra Libre de SER Deportivos analizó las palabras del capitán culé.

¿La última temporada de Messi en el Barça?

Antonio Romero: "La parte humana de la entrevista me gustó: muchos pudimos conocer a un Messi desconocido. Pero en el aspecto deportivo no contestó a nada, dejó todas las cuestiones en el aire".

"Lo de ayer fue un intento de blanquear a un jugador que este verano mandó un burofax para marcharse. Es verdad que Bartomeu lo habrá hecho mal, pero Messi critica que el club haya dejado que Luis Suárez se haya ido gratis y a su vez le pide a Bartomeu que le deje irse gratis. Le pega un palo a Bartomeu por regalar a Suárez y él pide lo mismo".

"La operación de Messi este verano era inviable: más de 100 millones por él y pagar su salario. Nadie pudo hacer una oferta porque era imposible. No vino ningún club"

Miguel Martín Talavera: "Messi no ha dicho que se va a ir en junio, pero sí que 'quiere volver'. A mí me ha dejado claro que el 30 de junio coge la puerta y se va. Da igual el presidente que haya".

Manuel Esteban 'Manolete': "El propio Messi indica que este Barcelona no es el que era y que la calidad y nivel de este equipo ha bajado muchísimo"

Antón Meana: "El mensaje de Messi de marcharse no cuadra con la imagen de 'esta es mi ciudad y soy muy del Barcelona'. Esa imagen no es compatible con no querer quedarte ganando títulos".

Joan Tejedor: "Messi lo que pide es arreglar las cosas bien y Bartomeu le da largas. Él no lo comunicó antes del 30 de junio porque las competiciones seguían en activo. Eso es lo que le critica al que era presidente del club".