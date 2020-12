La bioquímica que estableció las bases para la vacuna contra la COVID-19: "Todos pensaban que era una locura"

"Todo el mundo pensaba que era una locura, que no funcionaría". Así se refiere Pierre Meulien, jefe de la Iniciativa de Medicinas Innovadoras financiada por la Unión Europea, en un reportaje del periódico 'El País', a la idea de la bioquímica húngara Katalin Karikó de desarrollar vacunas basadas en la molécula de ARN, la misma en la que se basan ahora algunas de las que luchan contra la COVID-19. En concreto, las de Pfizer-BioNTech y Moderna.

Karikó es ahora vicepresidenta de la empresa farmacéutica BioNTech, que, como informa 'El País', adquirió varias de las patentes de la bioquímica sobre el ARN modificado tras su fundación. Esta tecnología, en el caso de la pandemia de coronavirus, se encargaría de proporcionar instrucciones a las células del cuerpo y mostrarles cómo es la proteína con la que se abre paso el SARS-CoV-2.

"Una carta de rechazo tras otra"

Sin embargo, el camino que ha recorrido Karikó hasta llegar a uno de los puestos principales de BioNTech no ha sido fácil. "Recibía una carta de rechazo tras otra de instituciones y compañías farmacéuticas cuando les pedía dinero para desarrollar esta idea", indica la científica, cuyo objetivo era utilizar células del paciente para que generaran la propia proteína que se ocuparía de curarlos.

Aunque "todo el mundo lo entiende ahora", no era así en los 90. De hecho, no fue hasta entrado el siglo XXI cuando se cruzó con el inmunólogo Drew Weissman, también de la Universidad de Pensilvania, como ella. Él buscaba, según indica 'El País', la vacuna contra el virus del sida y habló con Karikó para intentarlo con ARN. Aunque posteriormente Karikó se unió al equipo de BioNTech para asegurarse de que "las cosas iban en la dirección correcta", su camino se ha vuelto a cruzar con el de Weissman al inyectarse ambos la vacuna contra el coronavirus.

"Estas vacunas nos van a sacar de esta pandemia"

"No me causa ningún miedo", indicaba la experta. Además, predecía que en verano de 2021 "probablemente podremos volver a la playa, a la vida normal": "Estas vacunas nos van a sacar de esta pandemia". "Si no fuera ilegal, ya me habría inyectado en el laboratorio, pero a mí siempre me ha gustado seguir las normas", añadía.

No obstante, Karikó también empatizaba con quienes tienen dudas al respecto de los tratamientos al ser la primera vez que una vacuna basada en ARN tiene luz verde. "Pero los prototipos llevan usándose más de 10 años, por ejemplo, contra el cáncer en ensayos clínicos y han resultado seguras", explicaba, a la vez que señalaba que esta molécula "es algo completamente natural" y "tiene la misma composición" que la que fabrican las células del cuerpo.