Estos son los efectos adversos de las vacunas contra el COVID-19: son comunes a los de otras vacunas

Ya ha comenzado la vacunación contra el coronavirus en buena parte de los países europeos. En España ha comenzado este domingo a suministrarse las primeras vacunas a residentes de centros de mayores y personal sanitario o sociosanitario. La premura con la que se han desarrollado estos viales levantan el recelo de algunas personas, reacias a vacunarse por los posibles efectos adversos. Sin embargo, estos no son un factor para desconfiar de la efectividad de dosis ni para sentir temor.

La Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios han publicado el prospecto del Comirnaty, el medicamento que se inyecta en las vacunas de ARN frente al COVID-19. Este antídoto se utiliza para prevenir la enfermedad del virus SARS-CoV-2 y hace que el sistema inmunitario produzca anticuerpos para combatir el virus, proporcionando así protección frente al coronavirus.

Sin embargo, como Comirnaty no contiene el virus, pues utiliza ARN para producir inmunidad, no puede contagiar la enfermedad. Así, uno de los efectos adversos que se descartan desde el principio es desarrollar el patógeno y pasar la enfermedad. Eso sí, el prospecto advierte que si el paciente es alérgico al principio activo o a alguno de los demás componentes de este medicamento, no deberá consumirlo.

Advertencias antes de recibir la vacuna

Asimismo, enumera una serie de advertencias antes de recibir la vacuna. Es preciso consultar al médico si se ha tenido alguna vez una reacción alérgica grave o problemas para respirar después de la inyección de cualquier otra vacuna o después de que se le administrara Comirnaty en el pasado. Si se ha desmayado alguna vez después de una inyección con una aguja o tiene una enfermedad grave o una infección que provoque fiebre alta. No obstante, puede ser vacunado si tiene una fiebre leve o una infección de las vías respiratorias altas como un resfriado.

También hay que advertir de problemas hemorrágicos, si se forman cardenales con facilidad o se toman medicamentos para prevenir la formación de coágulos de sangre. Y por último, si se tiene un sistema inmunitario debilitado debido a una enfermedad como la infección por el VIH o por algún medicamento, como los corticosteroides, que afectan al sistema inmunitario.

En este sentido, se advierte de que las dosis pueden no proteger por completo a todas las personas que las reciban y no se conoce aún cuánto tiempo protegen las vacunas. De momento tampoco se recomienza utilizar Comirnaty en menores de 16 años de edad.

Posibles efectos adversos

Al igual que todas las vacunas, Comirnaty puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas tienen por qué sufrirlos. Según los ensayos clínicos se han podido establecer cinco grupos de efectos adversos teniendo en cuenta la frecuencia. Desde los efectos muy frecuentes a los inusuales.

Efectos adversos muy frecuentes: pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas. Entre estos efectos pueden aparecer el dolor o hinchazón en el lugar de la inyección, el cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular o de las articulaciones, así como escalofríos o fiebre, que no deberían durar más de 24 horas.

pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas. Entre estos efectos pueden aparecer el dolor o hinchazón en el lugar de la inyección, el cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular o de las articulaciones, así como escalofríos o fiebre, que no deberían durar más de 24 horas. Efectos adversos frecuentes: pueden afectar a hasta 1 de cada 10 personas. Entre estos efectos se pueden encontrar el enrojecimiento en el lugar de inyección y náuseas, después de recibir las dosis.

pueden afectar a hasta 1 de cada 10 personas. Entre estos efectos se pueden encontrar el enrojecimiento en el lugar de inyección y náuseas, después de recibir las dosis. Efectos adversos poco frecuentes : pueden afectar a hasta 1 de cada 100 personas. Podría notarse un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, malestar general, dolor en la extremidad de la inyección, así como picor, e insomnio.

: pueden afectar a hasta 1 de cada 100 personas. Podría notarse un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, malestar general, dolor en la extremidad de la inyección, así como picor, e insomnio. Efectos adversos raros: pueden afectar a hasta 1 de cada 1.000 personas. El único que se conoce es la parálisis temporal de un lado de la cara.

pueden afectar a hasta 1 de cada 1.000 personas. El único que se conoce es la parálisis temporal de un lado de la cara. Frecuencia no reconocida: no pueden estimarse a partir de los datos disponibles, pero podría tratarse de una reacción alérgica grave.

Los posible efectos adversos no dejan de ser los mismos que podrían aparecer después del suministro de cualquier vacuna, aunque la Agencia del Medicamento de Estados Unidos anunció hace menos de un mes la aparición del síndrome de Bell en cuatro voluntarios a los que se les estaba suministrando la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech. No obstante, no se encontraron evidencias claras de que esta parálisis facial que causa debilidad en los músculos de la cara, surgiera como consecuencia de la inyección de la vacuna.