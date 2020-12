"Ha sido como una película del fin del mundo": los oyentes de la SER comparten su primer recuerdo del COVID

Inevitablemente, 2020 quedará grabado en nuestras memorias para siempre. Ha sido un año duro, insólito, un año que jamás pudimos imaginar. El coronavirus irrumpió en nuestras vidas de forma inesperada. El 31 de enero llegó a España el primer caso oficial, concretamente a La Gomera. Y desde entonces, empezamos a vivir una realidad muy diferente a lo que conocíamos hasta el momento: las mascarillas se convirtieron en un accesorio más en nuestra indumentaria diaria, el gel hidroalcohólico nunca faltaba en nuestros bolsos o mochilas, dejamos de abrazar a los nuestros...

También llegó el confinamiento, las colas interminables en los supermercados, los aplausos a los sanitarios, el silencio en las calles... Situaciones que parecían sacadas de una película de ciencia ficción y que han marcado un antes y un después en nuestras vidas. Y aunque ahora empezamos a ver un atisbo de esperanza con la llegada de la vacuna a nuestro país, la pesadilla aún no ha terminado.

En nuestro habitual resumen anual, las estrellas de la SER han compartido cuál fue el primer momento en el que repararon en el coronavirus y empezaron a ser conscientes de la magnitud de lo que se nos venía encima. Y también hemos querido conocer cómo recuerdan nuestros oyentes ese primer instante de impacto ante la pandemia que nos empezaba a asolar. Esto es lo que nos han contado a través de nuestras redes sociales.

🔊 "Hasta mediados de febrero mi mantra fue no caer en el alarmismo (...) Nunca jamás un periodista debe confundir los deseos con la realidad. El COVID ha sido una lección de humildad para todos": la reflexión de Carles Francino sobre su primera impresión del coronavirus pic.twitter.com/AUVRlcMNiC — Cadena SER (@La_SER) December 23, 2020

Uno de los recuerdos que más se repite entre nuestros oyentes y que marcó un punto de inflexión fue la construcción de un hospital en Wuhan en 10 días.

Lola (@lola8abril): "A los chinos construyendo un macro hospital a velocidad supersónica. Recuerdo la extrañeza ante esto. Entonces eran ellos los únicos que sabían lo que iba a ocurrir" 😢

@aurakaradza: "Lo primero que me viene a la mente es una mujer en Wuhan gritando desesperada cuando le confirmaron que tenía el virus. En aquel momento todo el que se contagiada se moría y sus gritos de terror y desesperación porque creía que se moriría aún retumba en mi memoria y no creo que lo pueda olvidar en toda mi vida...ojalá haya sobrevivido, tenía el terror en su preciosa cara y se me rompió el corazón 💔

Begoña (@brodri1970): "Vi la que se nos venía encima, y nunca me pude imaginar esta realidad, cuando los chinos construyeron aquel hospital enorme en apenas unos días"

María (@maria.de.a): "De camino al trabajo (que ya no tengo) escuchar que estaban construyendo un hospital en China por culpa de un virus y pensé si lo construyen la cosa es seria, a ver si no viene para aquí, que ahora que la empresa va cerrar la cosa se complicaría .Por lo menos no se murió nadie cercano por el virus, esperemos seguir así .Y que el año próximo sea mejor"

También nos llegan mensajes de la incredulidad inicial y de la dificultad de comprender la envergadura de esta pandemia.

Recuerdo oírlo como el que no quiere la cosa en el bar. No le di mucha importancia me parecía que estaban alarmando demasiado a la gente. Al día siguiente todo cerrado, me quedé como se dice aquí, de pasta de boniato. — mary (@menzita) December 23, 2020

Mirentxu (@mirentxuvilda): "Recuerdo estar pasando unos días, ya a finales de Febrero en Toulouse, y al llegar al hotel poner el canal internacional de TVE y oír lo que estaba empezando a pasar en el norte de Italia, sin darle demasiada importancia. Los franceses creo que pensaban igual, pues estábamos todos juntos, sentados en terrazas, comiendo y tomando cervezas a la orilla del Garona que estoy segura que a nadie se le pasó por la cabeza lo que se nos venía encima. Pasamos unos días excelentes , con un sol fantástico, y es más, cuando volvíamos conduciendo hasta Bilbao, en las noticias de lo que más se hablaba era de los sepultados en el vertedero de Zaldibar. En 15 días ya estábamos confinados".

Ana Quibus (@aquibus): "Yo recuerdo la anulación del Mobile en BCN. Cómo había comprado mascarillas FFP2 para toda mi familia (padres, abuelos, tíos, todos). Cómo la gente criticaba la decisión y mi marido y yo estábamos seguros de que era una buena decisión, pero no entrábamos en polémica. Como el exceso de mascarillas que compré, sirvió luego a las farmacéuticas de al lado de casa, a una vecina enferma de cáncer. En contraposición, el 7 de marzo cumplía 50 y lo celebramos con una gran fiesta con más de 70 personas. Nadie se infectó, y todo el mundo lo recuerda como la última fiesta antes de..."

Al principio pensé que todo era un poco exagerado, pero cuando el lunes 9 de marzo los niños salieron del cole con todos los libros y por la noche llegò la circular avisando de la suspensión de las clases ... dije “ostras...“ y así hasta hoy, como una película de ciencia ficciòn — Beatriz Barahona (@BeaBarahona) December 22, 2020

Margarita García Nieto (@nietomargagarcia): "Recuerdo que semanas antes de que la realidad nos abofeteara, yo era de las que pensaba que era una gripe más, un invento de alguna farmacéutica para lucrarse. Después de ver cómo todo se desbordara y nos confinaran, puse mucha atención en todo lo que decían los expertos y me prometí que, en la medida de lo posible, no volvería a subestimar a ningún virus. La realidad fue la mejor lección. Nunca más."

Ana Amandine (@ana.amandine): "Llegar a pensar que todo se estaba exagerando en China, creer que la intención era desviar la atención de los ciudadanos para ocultar un mal mayor, ignorando que el gran problema lo teníamos ya delante. Yo me acababa de reincorporar al trabajo tras mi baja de maternidad, creo que 20 días después nos confinaron, algo que en cierto modo agradeceré siempre, pues pude continuar con la lactancia materna y disfrutar de la pequeña como no hubiera podido, fueron días muy duros y trabajar y conciliar en un espacio reducido y sin horarios, complicado, pero en mi caso tuvo su lado positivo".

Otro de los recuerdos que marcó a nuestros oyentes fue el tsunami que se vivió en los supermercados tras el anuncio del cierre de los colegios o la declaración del estado de alarma: "Era como una película del fin del mundo"

Mi recuerdo de la pandemia es ir sola y asustada a hacer la compra y que militares estuviesen en la entrada controlando el acceso. Fue como estar en una película del fin del mundo. — madrearatos (@madrearatos) December 24, 2020

Débora Ortega, profesora de ESO (@deboraortega75): "El recuerdo que tengo del coronavirus es que una semana de marzo, a principio del 9 de marzo, se empezaba a hablar del cierre de colegio y el 13 de marzo en Málaga estábamos cerrados y llegó de repente el trabajo desde casa, a enseñar a nuestros alumnos desde pantallas de ordenadores y a la vez a aprender a enseñar de esta forma. Qué fuertes y valientes fueron nuestros alumnos y cuánto trabajo llevaron a sus espaldas. Cuánta responsabilidad y miedos asumimos los docentes"

Trabajo en un supermercado en Fuerteventura. Declarado el estado de alarma, recuerdo ver cómo la gente hacia compras compulsivas, colas en las cajas que nos sobrepasaban. Nadie tenia protección, nadie sabia qué pasaba y veía a compañeros llorando. Fue muy duro... — ⚓️AF (@JesusAunon) December 23, 2020

El recuerdo a los que ya no están y el dolor irreparable que nos dejó el que se marcharan solos, sin poder despedirnos de ellos.

Ángeles Feliú Serrano (@feliuserrano): "Tuve la extraña sensación de que esto iba para largo, pero nunca pensé que sería tan terrible, tan duro, tan inexplicable y tan doloroso, por la cantidad de seres humanos que se han ido con esta pesadilla. No dejo de pensar en los que ya no están. Más allá de un número hay una vida, una familia, unos amigos...pensábamos que éramos invencibles... lo que lamento es que aún no hemos aprendido la lección, creo que nos queda alguna asignatura pendiente".

Emilia Blas (@emilia_blas): "Recuerdo que los chinos se morían en las calles. El 23 de marzo perdí a mi mejor amiga Gloria después de 40 años juntas... Un gran dolor"

Pepa (@pepa_mfdez): "Mi primer recuerdo fue el no poder abrazar a mis familiares y amigos 💔💔💔💔 y la pérdida de familia sin poder darles una despedida digna" 😭😭😭😭

Silvia Rúa (@ruasilv): "Mi amigo, avisándome desde Wuham, que no se iba a poder evitar y cuidase de su sobrino. Falleció por COVID en EEUU, los héroes también mueren".

También nos han llegado testimonios de los trabajadores que, en lo peor de la pandemia, estuvieron en primera línea. Nuestro agradecimiento a ellos será eterno.

Marian Ventura Montell (@marianventuramontell): "Yo trabajo en un hospital, en una ciudad de la Comunidad Valenciana. Recuerdo el silencio del hospital cuando se cierran consultas y pruebas, da escalofríos solo pensar que no veíamos al enemigo. A día de hoy todavía da escalofríos, la gente no lo ve".

Briyi Calderon Garcia (@briyicalderongarcia): "Soy celadora en un hospital. El primer muerto por COVID que me tocó bajar al obituario. Estaba ingresado el matrimonio y el marido se quedaba en la habitación llorando. A los dos días falleció él"

Loli Bretones (@lolibretones): "Lo que más recuerdo fue la angustia y desesperación, mi marido policía, mis hijas en trabajos que no han parado ni un momento de estar en contacto con personas, mi hermana y sobrina enfermeras, ni cuñado médico de Igualada y primer confinado, y yo buscando telas por los armarios, viendo tutoriales de cómo hacer mascarillas y como una loca coser y coser para regalarlas a mi familia y sus compañeros, mis vecinos, amigos, etc. Me ofrecí de voluntaria en mi pueblo para coser batas de plástico, un no parar tranquila"

Y el miedo. El terror que vivimos todos ante ese monstruo invisible que desconocíamos y que nos estaba atacando de lleno.

Carmen A. Reina (@carmen.a.reina): "Pues el viaje de fin de curso a Roma de mi hija en marzo, desde febrero pendiente de las noticias internacionales para saber la evolución del virus y de su magnitud, llamando a Salud Internacional para que nos informaran. No queríamos anular el viaje de nuestra hija que con tanta ilusión preparaban. Un mes de incertidumbre, agobio... Cerraron las fronteras la misma semana que salían gracias a Dios. No dormí en esas dos primeras semanas de marzo".

No el primero pero si el que más me impactó. Una estudiante llorando en los baños de la facultad (el 12 de marzo a última hora) porque no sabía si iba a poder regresar a su casa en Granada. — La Churriti Pinturera/❤️🌹 (@LPinturera) December 29, 2020

Pilar (@mariapilaresp): "El recuerdo que tengo fue el día de mi cumpleaños, el 16 de marzo, todavía no era consciente de lo que se nos venía encima, recuerdo pasear por la mañana entre la nieve y volver a casa corriendo para comer en absoluta intimidad y recuerdo soplar una vela en un trocito de pastel que compré a la carrera porque nos teníamos que encerrar con miedo, angustia y soledad. Nunca había vivido nada igual".

El primer día después de decretarse el Estado de alarma con su respectivo confinamiento. Salir a comprar por primera vez y ver las calles desiertas y las caras asustadas (incluida la mía) de la poca gente en el supermercado. Terrible #ElAñoQueNoImaginabamos — Raúl Sánchez ⚖️ (@raulelsanchez21) December 24, 2020

María (@mariarg71): "Yo recuerdo decirle a mi marido. 'Madre lo que está pasando en China' y en Marzo nos entró de lleno el coronavirus. Mi marido empezó a sentirse mal el 12 de marzo, tuvo fiebre y hasta el día 17 de marzo no ingresó. El protocolo era estar en casa. Ingresó con una saturación de oxígeno de 76 en sangre, neumonía bilateral, fue muy duro. Hoy por hoy está al 100%, pero será algo que nos quedará para toda la vida"