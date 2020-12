"No lo hagas": el consejo de Ángel Martín sobre cómo despedirse de 2020

El humorista Ángel Martín se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de los últimos meses de 2020 gracias a su Informativo Matinal Exprés, un resumen muy personal de la actualidad del día que comparte puntualmente a las 7:30 de la mañana en su cuenta de Twitter y en el que suele comentar algunos temas de política o de la situación de la pandemia, pero introduciendo también noticias meteorológicas y sobre mascotas, e-sports, horóscopo e incluso adivinanzas.

Cada vídeo, que dura siempre 2 minutos y 20 segundos, por lo que habla de forma atropellada, mezclando una pequeña dosis de información con muchas opiniones irónicas y alguna que otra pullita, acumula siempre miles de retuits.

Pero su Informativo Matinal Exprés de este jueves, el último de 2020, ha sido especial y, ante la escasez de noticias de envergadura, se ha centrado en los consejos sobre cómo despedirnos del año 2020. Un asunto sobre el que ha compartido una reflexión interesante y también una advertencia.

"Hoy es fin de año y la mayoría te está animando a despedirlo mandándolo a la mierda. Pero yo te diría que no lo hagas", ha dicho en su vídeo de Twitter. "Yo lo despediría con cariño, por temas de karma. Yo le diría: 'Oye, muchas gracias, 2020. Me he divertido y tal. Muy guay tu rollo, pero yo soy más de tranquis'. Básicamente para que en el últimamente minuto no le de por cabrearse y diga: '¡Os vais a cagar! Oye, 2021, lo que habíamos hablado del meteorito para 2030, lo hacemos hoy'. No queremos eso".

Informativo matinal para ahorrar tiempo 31/12/20 pic.twitter.com/IUsVVD6Lh7 — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) December 31, 2020

El humorista ha asegurado que hoy no ha revisado las noticias. En vez de eso, ha compartido una reflexión con sus seguidores: "La noticia que tiene sentido comentar es lo fuerte que eres tú porque, como nadie te lo está diciendo, te lo digo yo. Enhorabuena porque estoy convencido de que más de que en más de una ocasión has pensado que no ibas a aguantar, has estado a punto de tirar la toalla, y ahí estás. Desayunando y viendo un vídeo en el móvil, en la cama o en el PC".

El vídeo, que ya supera las 500.000 reproducciones, incluye también algo de consuelo relacionado con los propósitos de Año Nuevo: "La buena noticia es que este año los propósitos que te propusiste en enero de 2020 —tipo ir al gimnasio, viajar más o casarnos en agosto— por primera puedes decir que la culpa del todo tuya no ha sido. Han pasado cosas que han complicado la movida".