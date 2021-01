Los retos de la cultura en 2021

2021 empezará con restricciones de aforo, con cierres y con malas cifras para museos, teatros y cine. Son las consecuencias el horrible año 2020 para todos los sectores industriales, también para el cultural, que ha sufrido una estocada profunda. Enero vuelve a traer el temor a nuevas restricciones, después el aumento de contagios de estos últimos días y de las malas previsiones para las semanas venideras, como confirmaba Fernando Simón.

Tres aniversarios se celebran en 2021, esperemos que con mejor fortuna que el homenaje a Galdós de este 2020 relegado por el coronavirus. Este será el año en que se abra la caja depositada por Luis García Berlanga en el Instituto Cervantes. Se dice que puede haber un guion inédito. Celebraremos los cien años del nacimiento del director valenciano, con películas que han marcado el cine español, como Plácido, El Verdudo o La escopeta Nacional.

También será el año de homenajear a Emilia Pardo Bazán. La escritora murió hace cien años. Exponente del naturalismo literario, gran novelista gracias a obras como Los pazos Ulloa, Pardo Bazán fue una precursora en la defensa de los derechos de la mujer, defendiendo tesis que las escritoras anglosajonas escribirán 20 o 30 años después. Habrá un congreso sobre su figura y su legado literario, también diferentes publicaciones que harán hincapié en la importancia política y cultural de su obra; así como una exposición en la Biblioteca Nacional. Por último, 2021 también se celebra el centenario del nacimiento de Fernando Fernán Gómez, actor, dramaturgo, director y académico.

Tras un año con malos datos en el número de visitas, los museos españoles tienen preparadas varias propuestas. El Prado mantendrá hasta marzo Invitadas, dedicada a las mujeres pintoras, y después acogerá una exposición sobre Tiziano. El Prado, que mantendrá Invitadas hasta marzo, dedicará la primera mitad del año a Las pasiones mitológicas de Tiziano, un hito que prevé reunir a las seis pinturas mitológicas basadas en la poesía clásica griega que fueron pintadas para Felipe II entre 1551 y 1562.

El Thyssen, que andará en enero negociando con el Ministerio de Cultura el futuro de la colección tras el escándalo de la venta del Mata Mua, acogerá a partir de abril la primera retrospectiva en España de Georgia O’Keeffe, pintora de flores y los paisajes de Nuevo México. El Reina Sofía celebrará su 30 aniversario, que quedó a medio gas este 2020. La temporada estará marcada por la apertura de sus nuevas salas, que tendrá un espacio dedicado al exilio, y una selección de exposiciones que combinan el arte marroquí con una serie de muestras de grandes artistas contemporáneas, como Rosa Barda, Dora García o Patricia Esquivias.

Eso en cuanto a las exposiciones, sobre la organización, 2021 será el año en que el ministro Uribes detalle su plan para los tres museos nacionales ubicados en la capital. Fuera de Madrid, el Museo Picasso Málaga reúne a finales de enero un centenar de obras de Miquel Bardeló. Y en primavera, el MACBA reunirá la obra de Félix González-Torres, artista fallecido por culpa del SIDA a los 38 años.

Si por fin se puede volver a viajar sin problemas ni restricciones este nuevo año, podremos ver a una de las artistas vivas más cotizadas, Yayoi Kusama, que instalará sus dos Infinity Mirror Rooms en la Tate de Londres. Y en la Tate británica, otra mujer, la portuguesa Paula Rego. En Estados Unidos, 2019 y 2020 fueron años de repensar el canon en sus museos, buscando lugar para artistas mujeres y artistas afroamericanos, hispanos e indios. Este nuevo año que comenzamos ahondará ese camino que en España está todavía muy lejos de comenzar.

En cine todo está en el aire. El confinamiento ha puesto en riesgo la convivencia entre plataformas y salas, que ya era complicada antes. Las Majors han optado por hacer caso solo a su beneficio, paralizando sus estrenos ante el cierre de salas y los aforos reducidos. Con distintas estrategias, nos enfrentamos al año en que podrían cerrar muchas salas de cine y cambiar definitivamente los hábitos de consumo audiovisual. En España, la taquilla tendrá que remontar sin los grandes tótems, y lo apostará todo a las comedias taquilleras de Antena 3, que sí ha estrenado en esta desescalada, o Telecinco Cinema, que ha dado la espantada al cine español.

El audiovisual español se debate entre el crecimiento y afianzamiento de la ficción televisiva y el difícil momento del cine español. El ICAA tendrá que repensar los criterios a las ayudas a la producción, que han dejado fuera al cine medio, cineastas como Alberto Rodríguez, Paula Ortiz, Fernando León de Aranoa, se han quedado sin dinero para rodar sus películas, en favor de las cintas producidas por las televisiones privadas.

En cuanto a los estrenos internacionales, veremos Dune, de Denis Villeneuve, con Bardem y Chalamet. Mucho Marvel, en series y en cine, con Scarlett Johansson haciendo de viuda negra. Y cine europeo, como Another Round, de Thomas Vinterberg o Nomadland, de Chloé Zao, la favorita para el Oscar. También será el año de explorar nuevos formatos. El 7 de enero se estrena en España Small Axe, una antología de películas para televisión sobre el racismo en Reino Unido, que dirige Steve McQueen.

El teatro también ha sufrido el cierre en el confinamiento y las restricciones de aforo impuestas después. Algunas salas han decidido cerrar, como el Teatro Kamikaze de Madrid, otras están en grandes apuros económicos. En abril vuelve al Centro Dramático Nacional y llega también su continuación, Shock 2 (La tormenta y la guerra) dirigida de nuevo por Andrés Lima. Y John Malkovich une teatro y música en un montaje con dictadores, secuestros y órganos tubulares en los Teatros del Canal. Juan Diego Botto protagoniza, pero además es el autor, de este montaje en el que se convierte en Lorca para mostrar su vida. Sergio Peris-Mencheta dirige el montaje en junio en el Teatro Español.

Las artes escénicas, al igual que el cine, necesita más que nunca el Estatuto del Artista, compromiso de Uribes para este año, según ha asegurado en distintas entrevistas y comparecencias parlamentarias. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de un mecanismo legal como este para evitar la precariedad, el paro de las trabajadoras y trabajadores del sector cultural, que da empleo a más de 700 mil personas.

La convivencia entre lo analógico y lo digital también afecta al sector del libro. En 2020 ha sido el año de más incremento de la lectura digital, un 30 por ciento con respecto al año anterior. Crecen las horas de lectura, pero las librerías sufren, con un 22, 55 por ciento de pérdidas desde que empezó el coronavirus.

La lucha contra Amazon ha llevado a firmar un acuerdo entre las pequeñas librerías y correos que entrará en marcha este nuevo año. Entre los libros que podrán reservarse están las novedades que han anunciado las editoriales. Por ejemplo, lo nuevo de Javier Marías, de Joyce Carol Oates, Marisé Condé, Pahlaniuk, Cercas, o Yoga de Emmanuele Carrère, un polémico relato de un episodio depresivo del autor que ha acabado en los tribunales.

La gran pregunta en el sector de la música es si podrán volver los grandes festivales, la mayoría celebrados en verano, y si volveremos a asistir a grandes conciertos después del virus. La música en vivo ha perdido más de 1200 millones de euros en este año, según datos de Es_Musica. Por eso, volver a los conciertos será el reto de 2021. Mientras, esperaremos los discos de Arcade Fire, The Cure, Beyoncé, Rosalía, Adele, C Tangana, Kanye West o Love of Lesbian.