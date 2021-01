Alejandro Blanco: "Esta es la situación más complicada de toda la historia del Movimiento Olímpico"

SER Deportivos ha retomado este primer martes de 2021 la sección olímpica a la que el coronavirus, como a los propios JJOO, puso fin el pasado 2020. El primer entrevistado ha sido el presidente del Comité Olímpico Español (COE) Alejandro Blanco y ha asegurado que "es la situación más complicada de toda la historia del Movimiento Olímpico". "Pero estoy muy tranquilo, la responsabilidad recae en el equipo de trabajo del COE y no me cabe ninguna duda de que no va a haber ningún problema, cuidaremos a nuestros deportistas como les hemos cuidado siempre", ha afirmado.

Alejandro Blanco ha manifestado esperanzas de cara a los JJOO. "Espero que llegue el 23 de junio y lloremos todos cuando salgan nuestros abanderados con todo el equipo olímpico detrás", ha dicho.

"¿Si la felicidad para el deporte español este 2021 depende de la celebración de los JJOO? Para el deporte español, mundial y si me permitís para toda la sociedad, es una manifestación deportiva que tiene el máximo alcance. El día de la inauguración es el punto álgido de un nuevo resurgir".

Sobre la vacuna, ha opinado que "crea ilusión y esperanza". "¿Si los deportistas llegarán vacunados a Japón? Es una decisión que tiene que tomar el Comité Olímpico Internacional (COI) con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Son los responsables médicos los que lo tienen que decidir".

Dos abanderados

Sobre la posibilidad ya legal de que haya dos abanderados, un hombre y una mujer, para lo que Saúl Craviotto y Mireia Belmonte son los favoritos, Blanco ha dicho: "Tenemos a tantos deportistas con tantos éxitos que cualquiera tiene mérito".

"El que sea un chico y una chica me parece una gran idea del COI. Es lógico. Para España que tiene chicos y chicas maravillosos y maravillosas, referencias del mundo, llevaremos a los dos mejores abanderados de los Juegos Olímpicos", ha añadido.