Los países libres de COVID tampoco viven en normalidad

Es difícil de imaginar que hay países que no han sufrido el impacto del virus. Lo es desde nuestra posición de países con altas tasas de contagios, hospitales colapsados por enfermos de COVID, cifras de fallecidos desgarradoras y un bombardeo diario de información referente a la enfermedad. Pero sí: los hay.

Lugares donde no es necesario llevar mascarillas o protectores. Donde no se usan códigos QR ni hay colapsos hospitalarios ni tienen que mantener la distancia de seguridad. Son pocos, pero los hay. La mayoría son islas y en lugares remotos que se las han arreglado para mantener alejada la pandemia. Y aunque no sufren la enfermedad, sí lo hacen con los efectos colaterales de la misma.

La mayoría de estos territorios están en el Pacífico, en el archipiélago de las Islas Cook, lejanas y aisladas. En algunos de estos lugares, al comienzo de la pandemia, cerraron los colegios y se estableció una distancia de seguridad en lugares públicos, pero esas medidas se fueron relajando a medida que pasaban las semanas y no se registraban contagios.

En Rarotonga, la isla mas poblada del archipiélago de las Cook, solo hay 22 médicos y dos ventiladores para una población de 17.500 personas. Pero este territorio vive eminentemente del turismo y, aunque no han registrado casos del virus, su economía ha sufrido un impacto mortal con las restricciones a los viajes. El primer ministro, Mark Brown, anunciaba hace unas horas la extensión de los subsidios y las ayudas al sector turístico, a la espera de que se liberen las prohibiciones para viajar.

Sus vecinos más cercanos, Australia y Nueva Zelanda, les han suministrado ayuda cuando lo han requerido y, de hecho, ayer la primera ministra neozelandesa, Jacinda Arden, anunciaba que dará vacunas gratis a la población de las Islas Cook, a Samoa, Tonga, Niue y Tuvalu, si las necesitan.

Porque el gobierno de las islas ha dicho que desde que comenzó la pandemia en el resto del mundo, Rarotonga ha invertido 53 millones de dólares en apoyar a la economía local, y a eso hay que añadir que se ha dejado de ingresar mas de seis millones al mes en impuestos.

Corea del Norte, Turkmenistán, Kiribati, Micronesia, Tonga, Palau, Nauru, Tuvalu son otros de los que se suman a esta lista. Entre todos no superan el millón de habitantes, sin contar a Corea del Norte.

Aquí no se sabe si realmente ha habido infecciones o no, dado que tiene selladas sus fronteras y aunque su vecino del sur ha informado de mas de 50.000 contagios, en el norte no hay datos debido al hermetismo del régimen.