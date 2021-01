Como en muchos otros puntos de España, este jueves ha nevado de manera fuerte en Madrid. A pesar de ello y diferencia de Osasuna, su rival este sábado, el Real Madrid se ha entrenado con normalidad. Lo ha hecho preparando un duelo que está en alerta, precisamente por las nevadas.

Sin embargo, la nieve no asusta al capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, como hemos podido ver en sus redes sociales, a las que ha subido un vídeo sin camiseta, sobre el campo de entrenamiento del conjunto blanco y bajo la fría nieve.

Las respuestas a la publicación del camero, no obstante, no se han centrado en la nieve, si no que la gran mayoría de los usuarios que han replicado el vídeo lo han hecho pidiéndole a Ramos que renueve con el Real Madrid.

Las negociaciones, también frías

El Larguero ha informado estos días de que las negociaciones de Sergio Ramos con el Real Madrid para la renovación del contrato del capitán están en un momento frío. Ramos finaliza su vinculación con el Real Madrid este mes de junio y desde el 1 de enero ya es libre para negociar con cualquier club.