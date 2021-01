El hombre que asaltó el despacho de Nancy Pelosi afirma que estaba preparado para una muerte violenta

Estados Unidos vivió este miércoles una de las jornadas más negras en la historia reciente del país con el asalto de un grupo de manifestantes pro-Trump al Capitolio de EEUU, sede del Senado y la Cámara de Representantes, en un ataque que se saldó con cuatro personas muertas y al menos 68 detenidos.

Una de las imágenes que ha dado la vuelta al mundo en el asalto al Capitolio es la del despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, siendo ocupado por un manifestante con los pies encima de la mesa y sonriendo.

La oficina de Pelosi fue vandalizada durante los disturbios y otras fotos muestran a los alborotadores sentados en su escritorio. De hecho, otro hombre de Florida, Adam Johnson, ataviado con un gorro de lana de Trump, fue fotografiado llevando lo que parecía ser el atril de la presidenta Pelosi.

Este jueves, un día después del ataque al Capitolio, se han sucedido las peticiones para que se invoque la Vigesimoquinta Enmienda de la Constitución de EEUU, una herramienta constitucional para sacar a Trump de la Casa Blanca y poner fin a su presidencia dos semanas antes del relevo presidencial con Joe Biden. Además, el diario 'The Washington Post' ha publicado más detalles sobre el asaltante que atacó el despacho de Pelosi.

Preparado para una muerte violenta

El hombre, identificado como Richard Barnett, de Arkansas habría publicado varios comentarios en Facebook bajo un seudónimo en los que afirma que estaba preparado para una muerte violenta, tal y como afirma el diario 'The Washington Post'.

"Hay una palabra que se ajusta a mí y a muchos otros y tratan de convertirla en mala. Soy blanco. No se puede negar eso. Soy un nacionalista. Pongo a mi nación en primer lugar. Eso me convierte en un nacionalista blanco", añade. "Joder, somos nacionalistas. ¿Tú no lo eres? Entonces, fuera de nuestro país", dice en uno de sus mensajes.

En otro post en Facebook del mes de diciembre Richard Barnett afirma que "vino a este mundo pataleando y gritando, cubierto de la sangre de otra persona" y que por lo tanto "no tenía miedo a abandonarlo de la misma manera".