DIRECTO | Última hora sobre Estados Unidos

Íñigo Renedo

La Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos ha asegurado que "realmente no ha habido evidencias de fraude". La funcionaria Ellen Weintraub ha señalado a CNN que "hay muy pocas quejas fundamentadas" para hablar de fraude electoral. "No hay evidencia de que se hayan emitido votos ilegales. De hecho, y no tiene por qué creer en mi palabra, personas de todo el país y expertos electorales no partidistas han salido a defender cómo se han llevado a cabo", ha indicado.