El Gobierno se centra en asegurar el reparto de la vacuna COVID una vez que no hay atrapados en las carreteras

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que ya no hay nadie atrapado en su vehículo en ningún punto de la red de carreteras de España, por lo que el principal reto ahora es facilitar la movilidad de los camiones afectados por el temporal para asegurar la distribución de la vacuna contra la COVID-19 así como el abastecimiento de alimentos por toda España. Desde el Gobierno se pide a los ciudadanos quedarse en casa y avisa de que vienen horas complicadas por la ola de frío de se avecina: "Hay más riesgo en el hielo que en la nieve", ha dicho el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Garantizar el suministro de vacunas

El ministro de Transportes ha explicado que se está trabajando para que los camiones embolsados en las carreteras formen convoyes para trasladar alimentos, medicinas y vacunas a las poblaciones (el lunes se espera la llegada de una nueva remesa de inyectables a España, 350.000 vacunas). Los ministerios de Sanidad e Interior mantendrán este domingo una reunión para diseñar un plan que garantice esa distribución. "Desde el Ministerio hemos dispuesto más de 1.300 máquinas quitanieves y hemos esparcido 221.000 toneladas de fundentes, equivalentes al 30% de todo el año anterior", ha informado. El Gobierno garantiza estos importantes suministros de vacunas, así como de las prestaciones sanitarias necesarias por la pandemia pese a la situación extraordinaria generada por el temporal Filomena.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que el servicio de Protección Civil está preparado para apoyar los servicios esenciales, entre los que ha destacado el reparto de vacunas contra el coronavirus y las prestaciones sanitarias, entre ellas los trasplantes de órganos o las diálisis, en "situaciones tan extraordinarias como estas".

"Aplacen cualquier desplazamiento prescindible"

Grande-Marlaska ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que se queden en casa en las próximas horas, y ha indicado que en caso de tener que salir porque no haya otro remedio es "imprescindible dejar libre el carril izquierdo" en las carreteras para permitir la circulación de los servicios de emergencia y limpieza viaria. "Hay casi 20.000 km. de carreteras afectadas. Aplacen cualquier desplazamiento no imprescindible", ha señalado. José Luis Ábalos, ha asegurado que ya no queda nadie atrapado en sus vehículos en las carreteras, donde ha llegado a haber hasta 1.500 coches en esa situación debido al temporal de nieve.

El ministro Ábalos ha lanzado otro aviso a la ciudadanía: la situación "no se va a acabar con la retirada de la nieve, sino que hay riesgo de heladas importantes que afectan a todas las infraestructura del transporte". De hecho, el responsable de Fomento ha alertado de que "hay más riesgo en el hielo que en la nieve". La borrasca Filomena es la antesala de una ola de frío que durará hasta el próximo jueves, con mínimas de que llegarán a los 10 grados bajo cero, según el aviso especial emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esta situación se producirá desde el 11 de enero en amplias zonas del interior peninsular, hasta el jueves 14 de enero inclusive, con un grado de probabilidad muy alto (mayor del 80%), según precisa la AEMET.

Barajas y AVEs

Respecto a la situación del aeropuerto madrileño de Barajas, que está cerrado, ha explicado que "se irán valorando las circunstancias a lo largo de la mañana o el mediodía (del domingo) para ver si hay nuevas operaciones". Lo mismo ha dicho sobre los trenes de Alta Velocidad, también sin servicio: será el domingo cuando se decida si se retoma.