"No se merece lo que le he hecho": las disculpas de Juan Muñoz a José Mota tras decir que es mala persona

"Quiero pedirle disculpas públicamente y decir que José Mota es una gran persona, un gran compañero y no tiene nada que ver con lo que he dicho a la prensa. Todo lo que he dicho es producto de un mal día acompañado de cuatro copas. Lo siento, José". Así de contundente se ha mostrado Juan Muñoz en un vídeo difundido a través de las redes sociales días después de sus acusaciones al que fuera compañero del dúo cómico 'Cruz y Raya'.

Llevo días muy enfadado conmigo mismo por la actitud tan cruel que tuve con Mota y las declaraciones que hice sobre su persona. Por ello le pido disculpas públicamente a Jose ,su familia y amigos personales por haber dicho cosas tan crueles. ¡Lo siento de corazón!. pic.twitter.com/qy81QS6fbz — JUAN MUÑOZ COMICO (@CruzyrayaJuan) January 9, 2021

En la víspera del Día de Reyes, Juan Muñoz, explicó a la revista 'Semana' que José Mota era "mala persona" y "prepotente". Lo acusó de venderse al dinero y a la fama y de "no tener ni la mitad de dignidad" que él. También explicó que es "prepotente y que le falta humildad". Sea como fuere, la versión última es bien distinta y contextualiza sus palabras anteriores a la prensa.

"Estoy aquí para pedir públicamente disculpas a mi compañero José Mota y a su familia por esas declaraciones tan desafortunadas y tan crueles que hice contra él en la prensa en los últimos días. Son palabras que él no se merece para nada y que son causa del derrumbamiento que tuve por la muerte de mi madre. Bien es cierto que él y yo últimamente tampoco tenemos una relación muy allá. Yo esperaba que tras el fallecimiento de mi madre hubiese venido y me hubiese dado un abrazo. Me mando un pésame su esposa a través de WhatsApp pero esperaba que hubiese venido. Eso me dolió mucho junto con la primera Navidad sin mi madre", explica en el vídeo.

"No se merece lo que he hecho"

Cuenta Juan Muñoz que "en ese momento caí en lo peor que es beber". Y prosigue: "Bebí unas copillas de más y justo en ese momento llamó un periodista para preguntarme cómo estaba, darme el pésame y ahí monté en cólera y ya empecé a decir barbaridades y disparates. Palabras que no se merece para nada ni José ni su familia".

Muñoz pide "mil disculpas porque son cosas que no las siento porque José para mí es una bellísima persona. Creo que es un hombre que me ha ayudado mucho. Es un hombre con el que he compartido muchas cosas. Creo que es un gran tipo y no se merece lo que le he hecho. Me gustaría algún día poder mirarle a la cara y pedirle perdón porque lo que he hecho no tiene perdón".

José Mota acepta las disculpas

El que fuera su compañero, José Mota, ha aceptado las disculpas de Juan Muñoz: "Muchas gracias @CruzyrayaJuan por tus disculpas. Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto. ¡¡¡Un gran abrazoooo!!!", ha escrito.

La reacción de Juan no tardó en llegar: "No sabes lo feliz que me acabas de hacer con tus palabras. ¡Fuerte abrazo para ti también!... .. Por los años compartidos y los que nos quedan , que espero que sean muchos. Los mejores deseos para ti y tu familia".