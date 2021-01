Juan Muñoz monta en cólera contra José Mota: "Es mala persona"

Cruz y Raya, uno de los dúos cómicos más populares de la televisión, no protagonizarán ningún reencuentro a juzgar por las últimas declaraciones de Juan Muñoz. Y es que el actor ha concedido una entrevista a la revista Semana donde carga duramente contra el que fue su amigo y compañero de profesión: José Mota.

"No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes. Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años", empieza diciendo Muñoz en una entrevista en la que arremete contra el investigador de 'Mask Singer: adivina quién canta'.

"Quiero que la gente se entere de lo mala persona que es", continúa diciendo. "Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado de su ahijado. Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión. Además, José es muy prepotente. Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama. No tiene ni la mitad de dignidad que yo".

"A José Mota le falta humildad"

Pero Juan Muñoz no se queda ahí. Recuerda cómo se conocieron, haciendo la mili, y compara su formación con la de Mota: "Él era mecánico de panadería. Yo estudié Arte Dramático, hablo tres idiomas, toco el piano y la guitarra, he dirigido dos películas… ¿Quién se cree que es? Le falta humildad. Tonto de mí, en un momento de nuestras vidas me engañé a mí mismo creyendo que en José tenía un amigo, cuando nunca lo fue".

Para terminar, el cómico desvela que su enemistad con José Mota no tiene nada que ver con sus antiguas adicciones. "Ahora es que ni fumo, estoy fuerte y cuidándome mucho. Gracias a Dios, aquella adicción está superada desde hace cinco años, y el tabaco hace tres. Yo conocí a un José con el que me divertía y ahora veo en él a un tipo al que no conozco de nada".

Hay que recordar que José Mota y Juan Muñoz decidieron romper profesionalmente en el año 2007 después de hacer programas de éxito como 'Estamos de vuelta', 'Cruz y Raya.com' y 'Juan y José.show'.