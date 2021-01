Simeone: "¿Dembélé? Está muy avanzado"

Todo indica a que el Atlético ya tiene sustituto para Diego Costa. Moussa Dembélé, actual delantero del Olympique de Lyon, está a punto de vestirse de rojiblanco. En la rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana, Simeone ha reconocido que el fichaje del futbolista francés está "muy avanzado".

El técnico argentino también ha querido opinar sobre las medidas que ha tomado LaLiga por el temporal que ha sacudido al país durante el fin de semana: "Soy partidario de que cada uno tiene responsabilidades desde donde le toca, la nuestra como entrenador es preparar al equipo en las circunstancias que nos toquen para llevar adelante la competición, todos lo intentamos con la mejor intención y hay que tomar decisiones, cada uno desde su lugar. Desde fuera es fácil opinar, pero hay que estar ahí".

El Sevilla visita el Metropolitano

El Atlético de Madrid se enfrenta al Sevilla de Julen Lopetegui mañana a las 21:30 horas. "Viene de competir, con un ritmo de juego muy bueno, se les vio muy bien en el último partido. Siempre compiten y juegan muy bien, aprovechan su juego posicional, ir eliminando rivales para romper por las bandas gente que llega en segunda línea, muy buen juego en el medio... Hace años que compiten cada vez mejor", comentó Simeone sobre los de Nervión.

Las palabras de Zidane sobre el partido que el Real Madrid disputó en El Sadar tampoco pasaron desapercibidas para el técnico de su rival en la capital: "No estuve en el lugar del míster que opinó, así que no puedo sentir sobre lo que dijo. Mañana habrá frío, el campo se irá poniendo no tan bueno y no hay mucho más".