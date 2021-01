El reproche de Fernando Simón por las navidades: "No estoy juzgando, pero eso tiene sus consecuencias"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha descartado que el grueso del incremento en el número de nuevos casos de COVID-19 (61.422, según el informe de Sanidad publicado este lunes) se deba a la variante británica del coronavirus y ha señalado que "hemos pasado unas Navidades más relajadas de lo que preveíamos o debíamos", lo cual se ha traducido en "un incremento claro en la incidencia de casos".

"La gente va a ser consciente de lo que tenemos que hacer para dar un paso atrás en la transmisión por culpa de lo que hicimos en navidades. No estoy juzgando, obviamente. Eran festividades y todos el mundo tenía necesidad de un periodo de relajación, pero eso tiene sus consecuencias", ha dicho.

"No sé cuándo va a llegar el pico de esta fase, pero es posible que no estemos lejos. Es probable que la incidencia empiece a suavizarse a finales de la semana que viene. El efecto de las vacunas no podrá notarse hasta finales de febrero, así que todo dependerá de las medidas aplicadas por las CCAA y del comportamiento de la gente. Pero es probable que el impacto en los hospitales, las UCI y la letalidad se vaya a notar durante, al menos, tres semanas más".

El director del CCAES también ha explicado que la disponibilidad de congeladores garantiza que no se estén perdiendo dosis por culpa del temporal Filomena y ha recordado que, con datos similares a los actuales, la segunda ola se pudo controlar sin confinamientos domiciliarios, por lo que, si se toman las medidas correctas, ha augurado que pueda volverse a conseguir.